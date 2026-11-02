Компания, получившая подряды в период пребывания Федорова на посту мэра Мелитополя, намерена взыскать 69 млн грн за работы в оккупации, — СМИ

Строительная компания ООО "Мелсити", принадлежащая лицам, которых некоторые СМИ называют "близким окружением" главы Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Ивана Федорова, пытается взыскать с государства платежи на сумму более 69 млн грн за строительство ледовой арены в оккупированном Мелитополе.

Проверить выполнение работ из-за оккупации невозможно, при этом часть актов чиновники из Мелитопольской администрации в изгнании подписали осенью 2022 года. 13 октября 2026 года во исполнение решения апелляционного суда был издан приказ о принудительном возврате компании средств, говорится в материале УНИАН, сообщает "Укрньюз".

Издание отмечает, что строительство арены должно было проходить в две очереди. Первый контракт был подписан с ООО "Мелсити" в апреле 2021 года, когда Федоров занимал должность мэра Мелитополя, на сумму свыше 90 млн грн. Объект должны были завершить ко Дню независимости в августе, однако де-факто официальное открытие состоялось в конце декабря 2021 года. Однако уже в середине декабря Мелитопольский городской совет объявил о второй закупке — на сумму более 55 млн грн. на доработку объекта, контракт в феврале 2022 года снова подписали с ООО "Мелсити", работы должны были завершить до конца июня 2022 года.

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"Действительно ли была необходимость в дополнительной закупке и каково было реальное состояние арены на момент её официального открытия, а также проводились ли хоть какие-то работы в течение этих трёх недель — уже невозможно проверить", — говорится в материале.

Однако осенью 2022 года руководитель департамента коммунального хозяйства Мелитополя Виктория Репашевская утверждает акты выполненных работ по якобы выполненным работам на сумму 56 млн грн. "Это означает, что за работы, которые должны были выполняться в течение полугода, а были "выполнены" за три недели, ООО "Мелсити" должно было бы получить средства в полном объеме. Очевидно, что этого не произошло. Тогда компания подала в суд на департамент ЖКХ в декабре 2023 года. Сумма иска — 69 млн грн. Это основная сумма договора плюс пеня, инфляционные потери и штрафы за несвоевременный расчет", — говорится в статье.

"Директор и номинальный владелец ООО "Мелсити" Владимир Новосельцев утверждал в своём заявлении, что не только завершил все работы, но еще и якобы смог в мае 2022 года заказать услуги по техническому надзору за состоянием выполненных работ, а также через волонтеров, работавших в оккупированном Мелитополе, получить соответствующие акты. Впоследствии истец дополнительно "пояснил", что выполнение работ до 26 февраля подтверждают новости об открытии арены в декабре 2021 года. В чём здесь логика — непонятно, ведь договор был заключён 3 февраля", — говорится в материале.

В Департаменте Мелитопольской мэрии сам факт подписания Репашевской актов и приемки работ не оспаривали. Единственным аргументом против был отказ платить пени и штрафы. За время рассмотрения иска Федоров стал главой Запорожской областной администрации, а Репашевская возглавила ГП "Местные дороги Запорожской области", где ООО "Мелсити" вновь стало одним из ключевых подрядчиков.

Впрочем, суд постановил отказать в удовлетворении иска, поскольку подрядчик не представил никаких других доказательств выполнения работ, кроме самих актов.

В сентябре 2026 года Федоров стал главой Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры. За это время дело рассмотрел суд апелляционной инстанции. Здесь судьи постановили, что документы, предоставленные мелитопольским ФЛП, являются вполне полноценным подтверждением выполнения работ, а полномасштабное вторжение — недостаточный аргумент для того, чтобы оккупированный город не мог рассчитаться по долгам. После этого было вынесено судебное постановление о принудительном взыскании средств в пользу "Мелсити".

Сам Федоров, еще формально занимая должность мэра Мелитополя, в 2023 году в комментарии СМИ заявлял , что "все работы… были выполнены еще до конца 2021 года". Впоследствии он добавил, что "все строительные работы выполнялись до оккупации", а увеличение стоимости объяснил "скорректированным проектом", который был подготовлен в феврале.

Издание отмечает, что, согласно данным систем закупок, компания "Мелсити" за годы своего существования получила подряды от местных органов власти на сумму 1,7 млрд грн, из них более 500 млн грн — это средства от ГП "МДЗО", а значительная часть остальной суммы — от коммунальных служб Мелитополя. Обе учреждения возглавляла Репашевская, сначала при мэре Федорове, а затем при губернаторе Федорове. Вместе с рядом других фирм, связанных с Федоровым, "Мелсити" получила около 11 млрд грн подрядов за время его карьерного роста. Компания фигурирует в уголовном деле Бюро экономической безопасности, которое выявило в Запорожской области схему, фигуранты которой завладели более чем 6,47 млн грн бюджетных средств на фортификационных сооружениях. Чиновников Мелитопольской РГА подозревают в сговоре с частными фирмами, среди которых "Мелсити".