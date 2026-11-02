18 минут до первого зарегистрированного вызова: что известно о помощи после ДТП в Прилуках

После смертельного ДТП в Прилуках, где под колесами полицейского автомобиля погибла шестилетняя Алиса, возник вопрос о времени вызова скорой медицинской помощи. В выпуске "Расследование с Андреем Данилевичем" на SWEET.TV сопоставили показания очевидцев и данные, озвученные в ходе следствия. Между установленным временем аварии и официально зарегистрированным первым вызовом — около 18 минут. Это не означает, что медики ехали 18 минут: вопрос именно во времени регистрации обращения.

Согласно данным, приведенным в программе, ДТП произошло 10 декабря 2025 года в 11:44. В Центре экстренной медицинской помощи следователям сообщили, что первый вызов был зарегистрирован в 12:02, а бригада прибыла в 12:07. Прокурор по делу Анастасия Гресь отметила, что скорую помощь вызвал напарник обвиняемой полицейской.

Что вспоминают очевидцы

Свидетельница Юлия Максюта, которая находилась рядом с местом аварии, рассказывает о длительном ожидании и неоднократных звонках в скорую помощь. "Мы ждали скорую 15–20 минут", — вспоминает женщина. Она также рассказывает, что после столкновения сама звонила медикам.

"Больше всего поражает то, что они начали звонить […] не в скорую помощь", — утверждает Виталий Куприенко, отец погибшей Алисы. Это его оценка действий патрульных, а не установленный факт о всех совершенных звонках.

Видео дня

В то же время представительница Черниговской областной прокуратуры Анастасия Гресь в эфире программы уточнила: "В ходе досудебного расследования установлено, что скорую помощь на место происшествия вызвал именно напарник обвиняемой".

Сестра пострадавшей Людмилы, Юлия, рассказывает, что после наезда полицейская в первую очередь стала звонить, в частности, по её словам, матери, чтобы та забрала ребёнка полицейской из школы, а также руководству. "В первую очередь она позвонила маме или кому-то ещё, чтобы те забрали её ребёнка из школы", — утверждает Юлия. Она также говорит, что пострадавшим не оказали надлежащую первую помощь. Это показания родственницы, а не установленная по телефонным записям последовательность звонков.

Что остается невыясненным

Материалы выпуска не дают оснований утверждать, что задержка с регистрацией вызова стала причиной смерти девочки. В них поднимается вопрос о точной хронологии звонков, действиях людей на месте и возможности своевременного оказания помощи. Для самостоятельной публикации следует получить от службы экстренной медицинской помощи журнал вызовов и комментарий о расхождении во времени.

Символ памяти и поддержки

Для эфира группа поддержки родителей изготовила символические копии ручек погибшей Алисы. Они стали символом единства семей, потерявших детей в ДТП. Фотографии этого символа команда SWEET.TV может предоставить редакции в качестве дополнительного материала к публикации.

Команда SWEET.TV вновь обращается к этим вопросам в выпуске "Шесть роковых секунд" проекта "Расследование с Андреем Данилевичем".