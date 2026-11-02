"Тут такое понеслось. Вместо женщины с 4 жалкими пачками денег у нас нашелся парень с 8 мешками", — О. Постернак

Политический эксперт Олег Постернак сделал свежее заявление по поводу злоупотреблений своим положением со стороны людей, позиционирующих себя как борцы с коррупцией.

"Небольшой исторический экскурс. Молодой, честный антикорруационер без заметных проблем со зрением на видео — Виталий Шабунин", — написал Постернак в своей странице в Facebook, сообщает УНИАН.

"В далеком 2018 году он ходил по улицам Житомира с огромным прозрачным мешком денег. В нём, если верить Виталию, — почти 2,9 млн грн. Так он наглядно объяснял украинцам, сколько они платят налогов и почему каждая бюджетная гривна должна быть под контролем.

Прошло восемь лет. И теперь этот мешок догнал самого Шабунина. Точнее — мешков было восемь", — говорится в сообщении.

"Даниил Гетманцев обнародовал информацию о схеме ЦПК со 199 ФЛП, которой борцы с коррупцией "сэкономили на налогах" в период полномасштабного вторжения около 22,6 млн гривен.

Видео дня

"Если использовать мешки Шабунина, получается, что его ЦПК за время войны "зажал" почти восемь таких мешков налогов, которые должны были пойти на финансирование армии", — подсчитал Постернак.

"Ждем заявления Виталия о преследовании и принуждении отказаться от схем. И ссылку на Patreon — чтобы собрать ещё немного денег для бедных антикоррупционеров", — добавил эксперт.