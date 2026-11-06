Валерий Дубиль, фонд "Надія" и Христианский корпус доставили гуманитарную помощь в Харьковскую область — 457-я миссия на фронт

Оборудование для боевых подразделений, поддержка военных медиков, электросамокаты для раненых и помощь в протезировании. Валерий Дубиль, команда Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія" во главе с Витой Присяжнюк и Христианский корпус осуществили 457-ю миссию для защитников Украины на Харьковском направлении. Миссия состоялась при поддержке партнеров — Артема Чаплигина, Антона Бахура, Олега Крота и Игоря Гуды.

В ходе поездки помощь получили 81-я отдельная аэромобильная, 3-я отдельная штурмовая и 50-я отдельная механизированная бригады, а также пограничный отряд имени Евгения Пикуса. Подразделениям передали зарядные станции, Starlink и детекторы дронов — оборудование, необходимое для автономного энергоснабжения, поддержания связи и заблаговременного обнаружения воздушных угроз.

Поездка в Харьковскую область стала продолжением договоренностей, достигнутых на первой координационной встрече Христианского корпуса

В рамках программы "Реанимация на передовой" фонд "Надія" также обеспечивает боевых медиков аппаратами для сердечно-легочной реанимации Easy Pulse. Около 20 таких аппаратов передали для эвакуационных автомобилей и стабилизационных пунктов 1-го отдельного медицинского батальона, который обеспечивает медицинское прикрытие около 150 километров фронта для четырёх армейских корпусов. Оборудование помогает проводить реанимацию во время эвакуации и на стабилизационных пунктах, в том числе подземных, освобождая руки медиков для других неотложных действий.

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Одно из направлений миссии — поддержка раненых защитников

Одно из направлений миссии — поддержка раненых защитников. В рамках совместной программы фонда "Надія" и Христианского корпуса "Скутеры для героев" электротранспорт передали харьковским госпиталям, где проходят лечение военные, и защитникам 225-го отдельного штурмового полка. Всего в рамках программы уже передано более 300 электроскутеров.

"На фронте нужны средства связи, питание и средства обнаружения вражеских дронов. Боевым медикам — оборудование для спасения жизней. Раненым защитникам — возможность восстанавливаться и возвращаться к самостоятельной жизни. Поэтому во время наших поездок мы работаем и с боевыми подразделениями, и с медиками, и с ветеранами", — отметил председатель наблюдательного совета фонда "Надія", первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

Подразделениям передали зарядные станции, Starlink и детекторы дронов

Во время встреч в харьковских госпиталях раненым военным также рассказали о возможности принять участие в программе бесплатного протезирования, которую фонд "Надія" и Христианский корпус реализуют в сотрудничестве с центром MCOP Ukraine и фондом Future for Ukraine. В центре защитникам с ампутациями верхних и нижних конечностей изготавливают и настраивают протезы в соответствии с их индивидуальными потребностями. Первые ветераны из Киевской и Черниговской областей, присоединившиеся к программе фонда и корпуса, уже проходят протезирование.

Поездка в Харьковскую область стала продолжением договоренностей, достигнутых на первой координационной встрече Христианского корпуса, которая состоялась 9 октября в Киеве. Тогда команда корпуса, представители фонда "Надія", командиры, волонтеры, представители бизнеса и иностранных фондов согласовали дальнейший сбор и доставку помощи на фронт. Такая координация помогает направлять ресурсы на конкретные запросы военных — от оборудования для выполнения боевых задач до реанимационных аппаратов для спасения жизней и поддержки раненых во время реабилитации.