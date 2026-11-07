Федоров распорядился приостановить работы компании "Автострада" по защите системы водоснабжения Киева, — Максим Шкиль

Группа компаний "Автострада" приостановила работы по защите объектов водоснабжения Киева после устного указания руководства Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. Об этом сообщил генеральный директор группы компаний "Автострада" Максим Шкиль.

По его словам, в октябре 2026 года компания получила от заказчика — Агентства восстановления — срочное поручение приступить к реализации проектов по защите объектов "Киевводоканала". Учитывая критичность ситуации, "Автострада" согласилась взять на себя юридические риски и приступить к работам без заключенных договоров и подтвержденного финансирования.

"Понимая остроту проблемы, мы взяли на себя все юридические риски и приступили к выполнению работ немедленно — без договоров и без подтвержденного финансирования на реализацию объектов", — отметил Шкиль.

Для выполнения задачи компания оперативно привлекла профильных специалистов проектного института "Автострады", приступила к геологическим и геодезическим изысканиям, а также провела срочную мобилизацию производственных подразделений.

Видео дня

Однако 4 ноября от заказчика поступили указания приостановить реализацию этих объектов.

"По устному распоряжению первого заместителя председателя Агентства восстановления Инны Внуковой компания "Автострада" должна приостановить реализацию указанных объектов", — сообщил руководитель компании.

5 ноября руководство "Автострады" провело личную встречу с главой Агентства восстановления Иваном Федоровым. В ходе встречи обсуждался вопрос о дальнейшем участии компании в проектах по защите системы водоснабжения столицы.

"На личной встрече с Иваном Федоровым был задан вопрос: следует ли компании "Автострада" продолжать реализацию проектов по защите системы водоснабжения города Киева? На этот вопрос был получен ответ: "нет" по причине того, что "в отношениях с компанией "Автострада" существует напряженность"", – написал Шкиль.

По его словам, уже в конце дня 5 ноября компания приостановила реализацию проектов, вывела сотрудников с объектов и сосредоточилась на выполнении других работ, в отношении которых заказчики не принимают хаотичных решений.

Шкиль также высказал предположение, что Иван Федоров, возможно, намерен передать реализацию этих объектов другим компаниям. По его словам, речь идет о предприятиях, которые до назначения Федорова главой Запорожской ОГА не располагали необходимыми производственными мощностями, персоналом, техникой, опытом и оборудованием.

"Не удивлюсь, если у Ивана Федорова есть планы по реализации этих объектов силами компаний, которые до его назначения на должность главы ОВА Запорожской области не располагали ни объемами работ, ни сотрудниками, ни техникой, ни опытом, ни оборудованием, а с момента его назначения получили контракты на сумму свыше 10 млрд. Кроме того, с момента назначения Ивана Федорова эти компании получили более 2 млрд грн контрактов в системе Агентства восстановления", — заявил генеральный директор "Автострады".

Он также связал эту ситуацию с выполнением поручений президента Украины Владимира Зеленского по защите критически важной инфраструктуры.

"Это всё, что нужно знать об уровне управления и выполнении Иваном Федоровым прямых поручений президента страны Владимира Зеленского по защите критически важной инфраструктуры", — отметил Шкиль.

Кроме того, руководитель "Автострады" опроверг информацию, обнародованную Иваном Федоровым, о якобы отказе компании от участия в проекте по защите системы водоснабжения Киева.

По словам Шкиля, письменное подтверждение готовности компании реализовать проект было отправлено заказчику на официальную электронную почту ещё 23 октября.

"Информация об отказе "Автострады" от участия в проекте по защите системы водоснабжения города Киева является ложью. Более того, письменное подтверждение готовности компании реализовать проект было отправлено заказчику на официальную электронную почту 23 октября (копия в комментарии)", – заявил он.