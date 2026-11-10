Фокус и SWEET.TV разыгрывают билеты на суперфинал "Фабрики звезд": как принять участие

На свое 20-летие Фокус конвертирует приветствие в помощь тем, кто сегодня держит фронт. Вместе с военными 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады редакция открыла сбор в 400 тыс. грн на квадроцикл, необходимый бойцам для работы на передовой. И вместе со своими партнерами мы дарим ценные призы за донаты.

Сегодня объявляем розыгрыш от нашего партнера SWEET.TV, а именно – разыгрываем два билета на суперфинал "Фабрики звезд", который состоится 19 ноября в Киеве!

Для того чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо задонатить на сбор для покупки квадроцикла от 200 грн на банку по ссылке: https://send.monobank.ua/jar/8SZqKgMzi4. Таким образом, вы автоматически становитесь участником розыгрыша, который стартует 11 ноября и продлится до 23:59 16 ноября 2026 года.

Если донатите не с mono, обязательно укажите в комментарии к донату свое имя и номер телефона.

Желаем успеха вместе со СВІТ.ТВ и 95-й ОДБШр!