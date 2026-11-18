Генерал-майор СБУ Сергей Дука заявил, что антикоррупционные органы и связанные с ними СМИ оказывают внутреннее давление на президента Владимира Зеленского из-за громких расследований, которые не находят должного процессуального продолжения.

Об этом Дука заявил 18 ноября в ходе заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады.

"Это внутреннее давление оказывается со стороны антикоррупционных органов и средств массовой информации. Проводятся какие-то непонятные мероприятия. Они очень хорошо срежиссированы, очень дорогостоящие, но у них нет продолжения", — заявил Дука.

По его словам, после громких антикоррупционных разоблачений в СМИ появляются сообщения о якобы причастности лиц, близких к власти, к коррупции, однако конкретных подозрений и процессуальных решений общество зачастую не видит.

"Где эти близкие лица? Где против них подозрения? Где процессуальные решения? Это просто торг? Или это рычаг влияния на президента? Я считаю, что это рычаг влияния на президента", — подчеркнул генерал.

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Кроме того, Дука поднял вопрос о возможном предъявлении подозрения Кириллу Буданову и призвал руководителей НАБУ и САП Семена Кривоноса и Александра Клименко публично разъяснить свою позицию.

"Так она должна быть или нет? Если должна, пусть будет. А если нет, то пусть господа Кривонос и Клименко встанут и скажут, что её нет", — заявил он.

Таким образом, генерал поставил под сомнение результативность отдельных антикоррупционных расследований и высказал предположение, что информационные кампании вокруг них могут использоваться в качестве инструмента политического давления.