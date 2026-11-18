Российский энергетический магнат Юрий Шамара, оказавшийся в центре шпионского скандала в Британии, является таким же «кошельком» российской агрессии, как и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев

Об этом говорится в расследовании "Деловой столицы", посвященном тому, как Кремль использует религию и крупный бизнес в гибридной войне против Украины.

Авторы публикации отмечают, что если Малофеев с 2014 года открыто финансировал прокси-силы на Донбассе и продвигал имперские концепции, то Юрий Шамара действует как более скрытный "гибридный меценат".

Вместо публичных политических заявлений Шамара сосредоточен на теневых поставках нефти и финансировании структур Русской православной церкви. Тем не менее, итоговый эффект их деятельности схож: структуры Малофеева работают на медийную поддержку и вербовку наемников, а бизнес Шамары обеспечивает российскую военную инфраструктуру топливом и использует РПЦ для легализации капиталов и получения политического иммунитета в РФ.

Видео дня

Для Украины "кейс Шамары" является наглядным примером круговорота нефти, крови и церковной власти в путинской системе.

Издание подчеркивает, что спонсирование Московского патриархата через семейный фонд Шамары означает прямое участие в гуманитарной войне против Украины и дает Киеву весомые аргументы для того, чтобы добиваться от западных партнеров ареста зарубежных активов всех российских "православных олигархов".