Председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов предлагает ввести статус "участника обеспечения жизнедеятельности на территориях боевых действий". Он будет гарантировать повышенную зарплату, дополнительный отпуск и зачет страхового стажа по принципу "год за два".

Об этом глава АПМГ рассказал в интервью изданию "Главком".

Он подчеркнул: государство должно должным образом оценить труд людей, которые ежедневно обеспечивают жизнь прифронтовых общин, находящихся под постоянной угрозой обстрелов.

"По нашей инициативе совместно с народными депутатами из межфракционного объединения "Прифронтовые территории" подготовлен законопроект, предусматривающий введение специального статуса "участника обеспечения жизнедеятельности на территориях боевых действий". Согласно нашим предложениям, этот статус смогут получить люди, которые фактически работали на территориях активных боевых действий не менее шести месяцев или на территориях возможных боевых действий — двенадцать месяцев. При этом мы предлагаем учитывать подтвержденные периоды работы с 24 февраля 2022 года. Сам статус будет бессрочным и сохраняться, даже если человек впоследствии сменит работу или место жительства", – рассказал Терехов.

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Среди предложений, представленных в законопроекте, — введение повышенной оплаты труда за работу на опасных территориях, семь дней дополнительного оплачиваемого отпуска ежегодно. Также речь идет о льготном зачете страхового стажа. Один год работы на территории активных боевых действий будет засчитываться как два года, а на территории возможных боевых действий — как полтора.

"Также мы предусматриваем освобождение от налога на доходы физических лиц за подтвержденные периоды работы на территориях активных боевых действий. А для людей, которые одновременно проживают и работают на таких территориях, – скидку 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм. Отдельный блок касается здоровья и социальной защиты. Это – дополнительные медицинские осмотры, психологическая помощь, реабилитация, а также денежные компенсации в случаях ранения или потери трудоспособности. Предусматриваем также дополнительные гарантии для семей работников, пострадавших или погибших в результате российской агрессии", — уточнил председатель АПМГ

Он добавил, что, согласно замыслу, специальный статус должен охватывать не только работников бюджетной сферы, но и других людей, которые непосредственно обеспечивают жизнедеятельность прифронтовых общин.

"Это также энергетики, водители общественного транспорта, работники связи, аптек, магазинов и другие специалисты, без которых невозможно обеспечить нормальную жизнь людей. Решающим фактором должно быть то, какую работу человек фактически выполняет и в каких опасных условиях ему приходится работать", — констатировал Игорь Терехов.