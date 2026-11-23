Бизнесмен Владислав Соколов назвал четыре основные причины, которые, по его словам, привели к задержкам в строительстве защитных сооружений для энергетических объектов Киевской области. Среди них — недостаточное финансирование, запоздалая передача части объектов подрядчикам, мобилизация работников непосредственно со строительных площадок и постоянные воздушные тревоги, которые существенно ограничивали возможность проведения работ.

В интервью РБК Соколов заявил, что фактические объемы финансирования не соответствовали стоимости проектов, а часть работ подрядчики были вынуждены выполнять за свой счет и за счет кредитных средств.

"Во-первых, скажите, пожалуйста, как можно построить объекты, стоимость которых, согласно оценке государственной экспертизы, составляет почти 2,4 миллиарда гривен, получив всего 800 миллионов? Никаких двух миллиардов гривен выплачено не было. Их невозможно было украсть, поскольку государство даже не выделяло таких средств", — отметил он.

По словам бизнесмена, в течение 2026 года государство перечислило на счета Киевской областной администрации 1 млрд 160 млн грн. Из этой суммы генеральным подрядчикам в общей сложности выплатили 823 млн грн, в том числе 580 млн грн в качестве первого авансового платежа и последующее дополнительное финансирование. В то же время компания Соколова как поставщик металлопроката получила лишь 255 млн грн.

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Он пояснил, что только потребность в металлопрокате для строительства 26 защитных сооружений ПС-110 составляла около 16 тыс. тонн. По расчетам Соколова, стоимость необходимого металла без учета изготовления металлоконструкций достигала примерно 1 млрд грн.

"Металлоемкость каждого объекта составляет около 600 тонн. Это предусмотрено проектом, согласованным с Генеральным штабом. Изначально металлоемкость объектов, которые мы строили в Петровцах и Бородянке, составляла 180 тонн. Однако после согласования с Генштабом, чтобы защитные сооружения могли выдерживать необходимые нагрузки от ударов российских беспилотников и баллистических ракет, металлоемкость каждого объекта увеличили до 600 тонн", — рассказал Соколов.

Он добавил, что к стоимости металла необходимо прибавить расходы на бетон, технику, опалубку, оплату труда рабочих и изготовление металлоконструкций, которое обходится в 25–28 тыс. грн за тонну.

Второй причиной задержек Соколов назвал позднюю передачу части объектов подрядчикам. По его словам, отдельные объекты были переданы лишь в конце августа, а фактическая работа с подрядными организациями началась в конце августа — начале сентября.

"Как можно построить защитные сооружения такого высокого уровня сложности за два месяца? С точки зрения строительства это невозможно. Существуют определенные технологические процессы, которых необходимо придерживаться. За два месяца выполнить такие работы невозможно", — подчеркнул он.

Третьей проблемой бизнесмен назвал мобилизацию работников непосредственно со строительных площадок. По его словам, Николай Калашник обещал обеспечить предприятиям-подрядчикам статус критически важных, однако эти обещания не были выполнены.

"Более сотни работников были мобилизованы прямо с объектов, где велось строительство. Конечно, это деморализует остальных работников. Люди не хотят выходить на работу. Многие отказываются работать или покидают строительные площадки, чтобы избежать риска мобилизации", — заявил Соколов.

Четвертой причиной он назвал регулярные воздушные тревоги, во время которых военные запрещали находиться на строительных площадках и требовали эвакуации работников за пределы территории.

По словам предпринимателя, на отдельных объектах из-за интенсивности российских атак фактическое время работы могло сокращаться до одного-двух часов в сутки.

"Бывали случаи, когда в течение суток у нас была возможность работать не более одного часа. На разных объектах ситуация различается. Например, в Вышгороде, на объекте "Полимерная", воздушные тревоги случаются чаще, чем на других объектах. Это связано с тем, что именно с того направления летят российские беспилотники. Поэтому эти объекты являются одними из самых критических. Люди могут работать лишь один-два часа в сутки", — рассказал он.

В то же время Соколов подчеркнул, что даже в таких условиях расходы на строительство не сокращались пропорционально фактическому времени работы.

"Оплату за использование техники и труд рабочих приходится производить за полный рабочий день, независимо от того, сколько часов фактически длились работы. Это прямые убытки для субподрядных организаций и, соответственно, для нас тоже", — пояснил бизнесмен.

По словам Соколова, совокупность этих факторов существенно повлияла на сроки реализации проектов. Он утверждает, что его компании обеспечивали объекты металлопрокатом от начала до завершения строительства, включая монтаж антидроновых экранов, несмотря на неполное финансирование.

При этом, по его оценке, около 17 объектов ПС-110, в частности в Чабанах, Тарасовке, Обухове, Княжичах, Борисполе, Мирной, Гостомеле и Жулянах, уже находятся на завершающей стадии строительства. На части из них забетонированы стены высотой до 12 метров, залиты плиты перекрытия и завершается монтаж антидроновых экранов.

Соколов также заявил, что если бы подрядчики ждали полного завершения всех бюрократических процедур и оформления документации до начала работ, строительство защитных сооружений на сегодняшний день находилось бы на начальном этапе.

"Именно благодаря тому, что мы приступили к строительству без окончательно оформленной документации, все объекты сегодня находятся хотя бы на определенной стадии готовности", — подытожил он.