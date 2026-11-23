Сохранение предприятий и рабочих мест на прифронтовых территориях должно стать одним из приоритетов государственной политики и местных властей. В частности, речь идет об адаптации оценки рисков и налоговой нагрузки к условиям, в которых работает бизнес во время войны.

Об этом в интервью УНИАН рассказал владелец агрохолдинга "Нибулон" Андрей Вадатурский.

В качестве примера он привел ситуацию с морским терминалом компании в Николаеве. Несмотря на блокирование порта в результате российской агрессии, предприятие должно было платить налог за пользование недоступной для него акваторией.

"Звучит абсурдно, но мы должны были платить налог за пользование акваторией, которой на самом деле не могли пользоваться. Это один из примеров того, что правила мирного времени нельзя автоматически переносить на время войны", - подчеркнул Вадатурский.

По его словам, Николаевский городской совет учел аргументы предприятия и предоставил льготу на 18 млн грн. При этом "Нибулон" продолжил деятельность в регионе, уплатив за девять месяцев 2026 года 160,9 млн грн налогов в областной бюджет. Это на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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По мнению Вадатурского, отток предприятий из прифронтовых регионов грозит громадам потерей населения, рабочих мест и источников бюджетных поступлений.

"Сохранение рабочих мест, зарплат и экономической деятельности на прифронтовых территориях - вопрос, который должен интересовать не только бизнес, но и государство, и местные власти. Если не удержать бизнес и людей, вернуть их будет чрезвычайно сложно", - отметил он.

Одним из направлений поддержки экономики пострадавших регионов стало гуманитарное разминирование. "Нибулон" сформировал собственную команду, приобрел специализированное оборудование и прошел сертификацию. Благодаря этому в сельскохозяйственное пользование возвращено более 7,7 тыс. га земель, на которых снова собирают урожаи.