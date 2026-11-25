12 декабря во Львове состоится "Мое Этно — Бойковщина" — первый выпуск серии, которая за десять лет планирует охватить всю Украину от Бойковщины до Слобожанщины. Дважды в год, перед Рождеством и перед Пасхой, организаторы будут выбирать один этнический край и знакомить с ним зрителей через беседы с известными людьми, обрядовые представления и музыку.

Основательница проекта Андриана Матис отмечает, что украинцы легко забывают свои колядки и уделяют мало времени изучению своего рода. Андриана, которая также является соучредительницей проекта по возрождению традиции вышивания "Вышиванка YOLANTA", многие годы посвятила вышивке и рассказывает, что за каждым краем закреплен свой язык знаков, свои песни, своя кухня, свой способ празднования.

"Все это у нас есть, но хранится по отдельности: что-то в музеях, что-то в архивах, что-то в сундуке на чердаке. Я хотела собрать все это в одном зале на один вечер и принять людей так, как принимают гостей в Сочельник. С разговором, с песней, с угощением. Чтобы человек вышел и подумал: а как колядовали в моей деревне? А откуда моя бабушка? Почему первой стала именно Бойковщина? Вернуть себе Рождество", — делится художница.

Видео дня

Бойковщина охватывает части Львовской, Ивано-Франковской областей и Закарпатья, и там сохранились вещи, которых уже нигде нет. Летом супруги Матысы вместе с Евгением Клопотенко ездили в горы, где снимали гастроэкспедицию для его канала. У бойков есть своя драматическая история ХХ века. Их несколько раз принудительно выселяли, и теперь потомки бойковских семей живут на Донбассе, в Херсонской и Николаевской областях.

Роман Матис, экономист, предприниматель, президент Международного инвестиционного офиса, основатель Международного экономического форума и Lviv Summer Jazz Fest, человек, который уже более двадцати пяти лет занимается инвестициями, делится своими наблюдениями о поведении инвесторов: "Инвестор приезжает в регион и спрашивает о дорогах, налогах, энергетике. А остается он из-за людей, из-за ощущения, что здесь живет сообщество, которое знает, кто оно такое и чего хочет. Идентичность работает как капитал, который невозможно взять в кредит. Его либо накопили поколения, либо его нет. Андриана создала формат и ведет его. Моя задача скромнее: думать, зачем мы это делаем и к чему это должно привести через десять лет".

Основательница проекта также рассказала, что довольно часто слышит, что сейчас в стране война и колядки не к месту. Однако она убеждена, что враг (ред.) хорошо знает цену культуре, ведь в захваченных городах оккупанты в первую очередь изымают украинские книги из библиотек, переписывают школьные программы, а учителей украинского языка заставляют молчать или уезжать. Также это необходимо тем, кто сегодня стоит на защите нашего государства: "На фронте на Рождество поют колядки в блиндажах, и эти видео потом смотрит вся страна", — добавляет Андриана: "Если мы отложим это на „после победы“, то можем обнаружить, что защищать уже особо нечего".

По словам авторов проекта "Мое Этно", культурный продукт формирует личность и чувство принадлежности к нации. Каждый год на Рождество семьи собирались за столом, рассказывали свои истории детям, внукам, правнукам. Проводились обряды — колядки, щедрование. Так веками формировались история, память, идентичность. Если у человека отнять эту память, то он не сможет отождествить себя с какой-либо национальностью. И именно таких людей легче убедить, что они — часть "одного народа". Именно этим и занималась империя.

К этому же относится и вышивка. Каждый орнамент когда-то был своего рода подписью. По рубашке можно было определить, из какого села женщина, замужем ли она или в семье траур. Люди понимали друг друга с первого взгляда.

Роман Матис также является инициатором и соавтором закона об украинском языке. По его словам, империя редко начинает с танков. Сначала она берется за язык: "потому что язык — это путь, по которому культура доходит до человека". Из архивов истории: Валуевский циркуляр 1863 года запретил печатать на украинском языке религиозные и учебные книги. Эмский указ 1876 года запретил украинские тексты под нотами. Это означало, что записывать нельзя было даже песни. Поэтому большинство украинских песен утрачено. Советская власть объявила Рождество пережитком, колядников преследовали, вертепы разгоняли. Сочельник заменили новогодней ёлкой с Дедом Морозом, и спустя несколько поколений многие искренне считали, что главный праздник зимы наступает 31 декабря. Сочиняли "новые колядки" о колхозе и тракторах. Параллельно культивировали шаровары, гопак на каждом концерте и образ украинца как забавного крестьянина. Цель была проста: чтобы молодой человек стыдился собственных корней и тянулся к "культурному", то есть к русскому. Самый коварный инструмент оставили напоследок: присвоение. Взять чужое, назвать его "общим" и убедить всех, что отдельного украинского никогда и не было.

"Колядку нельзя спеть в переводе, она теряет смысл. Язык поддерживает всю культуру, как каркас поддерживает дом. Когда мы работали над законом, меня часто спрашивали, зачем его принимать, если "и так все всё понимают". Я отвечал, что государство, которое не защищает свой язык, отдаёт его тому, кто давит сильнее", — рассказывает Роман Матис.

Авторы проекта "Мое Этно" также рассказывают о принудительных переселениях бойков, которых несколько раз выселяли со своих земель. Самый известный эпизод произошел в 1951 году, когда СССР и Польша обменялись участками границы. Целые села Устрицкого края вывезли на Донбасс и на юг, в степь, где другой климат, другая земля, ни гор, ни елей. Людям приходилось начинать с нуля, а говорить о том, откуда ты, было опасно. Дети росли уже без этих рассказов. Роман также называет это "имперским методом" — перемешать людей так, чтобы памяти не за что было зацепиться. Без гор, без соседей, без своей церкви человек быстро становится "просто советским".

"Поэтому мне очень хочется, чтобы человек из Харькова, Одессы, Днепра, Запорожья, Херсона, Краматорска или других городов посмотрел вертеп из Либохоры и вдруг узнал мелодию, которую когда-то напевала его бабушка. Такое уже случалось на наших встречах, и ради этих моментов я всё это и делаю", — комментирует Андриана.

Серия посвящена двум праздникам — Рождеству и Пасхе. Основательница проекта связывает это с тем, что именно так жили наши предки. Год в селе проходил по кругу, от праздника к празднику, и в этом круге есть две высшие точки. Рождество с колядками, вертепом, щедривками. И Пасха с писанкой, гайівками, освящённой корзинкой. Именно на эти два периода приходится больше всего обрядов, и именно они лучше всего сохранились, потому что их берегли в семьях и в церкви даже тогда, когда всё остальное запрещали.

Авторы планируют ежегодно выпускать по два выпуска, посвящённых одному региону — рождественский и пасхальный — как минимум в течение десяти лет, хотя этносов и субэтносов в Украине значительно больше, чем десять. Они ставят перед собой цель рассказать обо всей стране, от Бойковщины до Слобожанщины. По замыслу, все выпуски проходят во Львове — в городе, который становится домом, куда поочередно приезжает каждый регион.

Они фиксируют то, что ещё можно зафиксировать, ведь носители традиций стареют, и с каждым годом есть что терять. Поэтому представление на сцене будут снимать на камеру, а часть того, что покажут, войдёт в государственный реестр нематериального наследия.

Вечер обещает быть интересным. Андриана, хозяйка вечера, приглашает всех гостей с мороза в дом, как в деревне, в Сочельник. Мероприятие начнётся на сцене, на которую выйдут люди, которых знает вся страна. Они будут рассказывать о своих семьях и своих открытиях, о личном. А потом все сядут за стол, чтобы попробовать бойковскую кухню. "Грибы, фасоль, картофель, капуста, хороший хлеб. Так ели в горах, где никогда не было излишка, зато всегда находилось чем угостить путника. Я хочу, чтобы люди пробовали, расспрашивали и вспоминали, как такое блюдо готовили в их семье", — рассказывает автор.

Когда же стемнеет, в зал войдет вертеп, созданный жителями горной деревни и никогда ранее не ставившийся на сцене. В нем играют дети и подростки, а слова им передали деды, которые когда-то сами ходили с вертепом от двора к двору. "В первые минуты зритель улыбается, потому что всё немного наивно. А потом вдруг понимает, что смотрит представление, которому сотни лет, и что эти дети держат в руках нить, которую не прервали ни запреты, ни войны".

В программе будет и танец, который почти никто не видел. Речь идет о старинном бойковском танце. Авторы проекта будут записывать этот танец для государственного реестра нематериального наследия.

Андриана и Роман Матис стремятся напомнить каждому зрителю о его личной истории, об истории его семьи, о том, как у каждого дома праздновали Рождество — колядовали ли, собирались ли за большим столом, какие блюда готовили.

"Если хотя бы часть гостей поступит так, мы вернём то, что у нас сто лет подряд методично отнимали. И отнять это во второй раз будет уже значительно сложнее", — комментирует Роман.

Что: "Моё этно — Бойковщина". Беседы об идентичности и корнях, бойковские угощения, вертеп из Либохоры, премьера танца на бочке, концерт "Курбасов" и совместное пение колядок.

Когда: 12 декабря 2026 года

Где: BARVY, Львов

Начало в 14:00, окончание в 21:50.

Количество мест ограничено. Билеты: moyeethno.events