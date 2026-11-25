"Ты разрушишь семью".

Именно эти слова, по словам 27-летней харьковчанки Ольги Бережной, она услышала от матери, когда решилась рассказать о сексуальном насилии, которому, по её словам, подвергалась в детстве со стороны того, кого называла дедушкой.

Мы услышали эту историю во время работы над выпуском "Изнасилованное детство. Книга воспоминаний" на SWEET.TV. И знаете, что поразило меня больше всего? Ольга не молчала. Она пыталась рассказать о том, что с ней происходило. Но её не хотели слушать.

Недавно мы работали над другим расследованием на SWEET.TV — "Тайна детской комнаты". Другая семья. Другие обстоятельства. Две сестры, Евгения и Анастасия, которые, уже став взрослыми, решились публично рассказать о сексуальном насилии, которому, по их словам, подвергались в детстве со стороны родного отца.

И снова возникает тот же вопрос: как так получилось, что самые близкие взрослые не смогли защитить детей, закрывали глаза на то, что им было неудобно?

После этих двух расследований я всё чаще задумываюсь об одном.

Почему мы не слышим или не хотим слышать детей даже тогда, когда они рассказывают нам о страшных вещах?

Меня в этих историях поразило то, насколько удобной для взрослых иногда оказывается слепота. Не замечать. Не спрашивать. Не верить. Найти объяснение, которое позволит ничего не менять в привычной жизни.

Ведь поверить ребенку — значит допустить, что человек, которого ты хорошо знаешь, которому доверяешь, с которым живешь под одной крышей, может быть причастен к ужасным вещам. И тогда придется что-то предпринимать. Возможно, именно этого взрослые иногда боятся больше всего. Почему девушки, ставшие жертвами сексуальных домогательств, должны были повзрослеть, чтобы начать защищаться? Почему же тогда в детстве их никто не поддержал?

Есть ещё одна деталь, которая не выходит у меня из головы после общения с героинями этих расследований.

Прошло много лет. Они стали взрослыми женщинами. Их жизнь изменилась. Но когда они в своих воспоминаниях возвращаются в детство, меня удивляет, насколько подробно они могут воссоздавать те события.

Отдельные слова. Интонации. Обстоятельства разговоров, даже запахи и музыка. Детали, которые, казалось бы, давно должны были стереться из памяти.

И я ловил себя на мысли: человек может не помнить, что с ним происходило на прошлой неделе, но спустя пятнадцать лет до сих пор вспоминать тот ужас, который пришлось пережить в детстве.

Конечно, воспоминания не заменяют доказательств. И любые обвинения требуют проверки. Как журналист, я хорошо понимаю эту грань.

Но именно здесь начинается другая, не менее важная часть наших расследований.

История Ольги Бережной — пример того, насколько сложно добиться справедливости спустя много лет после событий.

Когда мы начали работать над её историей, прошло уже около пятнадцати лет. Свидетелей почти не осталось. Многие обстоятельства было сложно проверить. Фактически мы оказались в ситуации, когда есть рассказ женщины о пережитом в детстве — и опровержение человека, которого она обвиняет.

Слово против слова. Даже полиграф против полиграфа.

Нам говорили, что спустя столько лет довести дело до суда практически невозможно.

Но мы с командой решили не останавливаться.

Мы искали людей, которые могли бы помнить те события, сопоставляли показания, проверяли обстоятельства, пытались найти ответы на вопросы, которые годами оставались без ответа.

И в конце концов, благодаря совместной работе журналистов и правоохранительных органов, дело Ольги Бережной удалось довести до суда спустя 15 лет!

Для меня это один из важнейших результатов нашей работы.

Конечно, передача дела в суд ещё не означает доказанной вины. Окончательную правовую оценку должен дать суд. Но это означает, что история, о которой годами не хотели слышать, наконец стала предметом судебного разбирательства.

И именно в этом я вижу смысл журналистского расследования. Не просто рассказать о трагедии, вызвать эмоции и перейти к следующей теме. А сделать всё возможное, чтобы вопросы, которые мы задаём, не остались без ответа.

Этим девушкам, героиням наших расследований, пришлось повзрослеть, чтобы попытаться защитить тех маленьких девочек, которыми они когда-то были.

И, пожалуй, именно это самое страшное в обеих историях.

Дело не только в том, что, по словам героинь, с ними происходило в детстве. Но и в том, сколько лет прошло, прежде чем их рассказы стали воспринимать всерьёз.

Я не знаю, сможет ли судебное решение, даже если оно будет вынесено в их пользу, вернуть им утраченное детство.

Но после этих расследований я ещё больше убедился в одном: самое страшное, что могут сделать взрослые, когда ребёнок рассказывает о насилии, — решить, что им удобнее этого не слышать.

Ведь иногда за это удобство ребенок расплачивается всем своим детством.

Андрей Данилевич

Ведущий проекта "Расследования с Андреем Данилевичем" на SWEET.TV

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.