Почему мобилизуют даже тех, кто не проходил срочную службу: пояснение юриста

Многие украинцы попали под мобилизацию, несмотря на то, что не имеют ни военной специальности, ни навыков. Фокус выяснил, почему на службу призываются все.

Фокус, освещая проблематику мобилизации, получил несколько жалоб от некоторых призванных на службу мужчин. Кто-то указывал на отсутствие воинских специальностей и званий, кто-то уверял, что не подходит по возрасту или состоянию здоровья, и потому их не должны были мобилизовать. Мы выяснили у юриста, кто, с точки зрения закона, подлежит всеобщей мобилизации, а кто — нет.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как проходит всеобщая мобилизация: кто за что отвечает

Фокус обратился за комментарием к юристу Юрию Белоусу, чтобы понять, как должна проходить постановка на воинский учет в условиях военного положения. Эксперт отметил, что согласно украинскому законодательству гражданин обязан находиться на воинском учете, и при смене места жительства гражданин также обязан явиться и стать на учет по новому месту проживания. В то же время местные исполнительные органы уполномочены выявлять военнообязанных, которые проживают на определенной территории и не находятся на воинском учете, и направлять таких людей в территориальные центры комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы, — ред.), согласно ст. 24 Постановления КМУ от 7 декабря 2016 г. № 921 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных".

"Эвакуируемые люди обязаны в семидневный срок стать на военный учет и по вызову прибыть в ТЦК по новому месту жительства. Однако в том случае, если человек еще не доехал до места назначения, то и становиться на учет он не обязан. Кроме этого, никакими полномочиями относительно мобилизации ни, гостиницы, ни другие заведения, размещающие людей, не наделены, если это не касается работников таких предприятий", — сказал юрист.

Очередность призывов определяется Генштабом ВСУ, согласно п. 5 Указа о всеобщей мобилизации, Многие СМИ пишут, что в первую очередь должны призывать тех людей, которые имеют воинские специальности и опыт, а затем уже и всех остальных. Узнать, каков порядок мобилизации невозможно, потому что мобилизационный план Генштаба ВСУ находится под грифом "секретно", об этом написала в Facebook замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Мобилизационная инфраструктура испытывает кульминационную нагрузку. У государства есть мобилизационный план. Этот документ под грифом "секретно". Силы обороны ясно понимают количественные и качественные потребности в комплектовании. Работа, хоть и с определенными осложнениями, движется по определенному алгоритму", — сообщила Маляр.

Кто подпадает под мобилизацию, а кто — нет

Фокус также спросил у Юрия Белоуса, кто с точки зрения закона является военнообязанным, если в стране объявлено военное положение.

"Мобилизуют и военнообязанных (кадровых военных, резервистов, запасников), и пригодных к воинской службе, что определяется военно-врачебной комиссией. Фактор наличия военной специальности или звания — не определяющий", — прокомментировал юрист.

Он объяснил, что мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, то есть находящимися в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины во время военного положения. Это предусмотрено Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Специалист отметил, что возрастной ценз "от 18 до 27 лет" не касается условий всеобщей мобилизации, он учитывается только тогда, когда речь идет о призыве на срочную службу.

Юрист подчеркнул, что существует перечень категорий людей, которые не подлежат призыву во время мобилизации, что определено в ст. 22 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Не подлежат призыву:

лица, признанные непригодными военно-врачебной комиссией,

лица, забронированные на период мобилизации органами власти, предприятиями, учреждениями, организациями,

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет,

женщины и мужчины, воспитывающие детей с инвалидностью,

народные депутаты и другие категории, определенные в вышеупомянутой статье.

Почему недостаточно хорошо организована логистика

Киевлянин по имени Максим рассказал Фокусу о том, что после того, как он эвакуировался в Ивано-Франковскую область, его мобилизовали. Там, в военкомате города Надвирна мобилизованных разделили на две группы и направили в Мукачево, однако там принять обе группы не смогли.

"Одну из групп, прибывшую из Надвирной в Мукачево, оставили ночевать в холодных автобусах. Утром выяснилось, что в воинской части нет мест и после этого группу направили в Ровно", — рассказал источник.

Самого максима отправили из Мукачево обратно в Надвирну после того, как он сослался на слабое зрение.

"Нас привезли в Мукачево. Уже там, находясь в воинской части, сообщили, что мы будем стрелками. Я отказался, потому что у меня плохое зрение, есть грыжи. Отказались еще пять человек. И вот нас шестерых привезли обратно в Надвирну, снова отправили в военкомат — будут решать, что с нами делать", — рассказал в телефонном разговоре Максим.

На вопрос о том, почему плохо организована логистика, специалист ответил, что при мобилизационной подготовке и мобилизации действует принцип плановости, в соответствии с которым конкретные военные руководители должны иметь четкий план действий на случай объявления мобилизации, в том числе относительно мест расположения и пребывания мобилизованных, что согласуется с принципом соблюдения прав граждан при проведении мобилизации – ст. 3 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В своем посте Анна Маляр также затронула организационные проблемы в ходе мобилизации. По словам замминистра, желающих вступить в ВСУ настолько много, что некоторые ТЦК не справляются вовремя в связи с большой нагрузкой. По всей видимости, такие же проблемы — и у воинских частей.

Чем чревато уклонение от мобилизации

Другая сторона ответственности – ответственность для тех, кого могут мобилизовать, подчеркивает Белоус.

За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации установлено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет, согласно ст. 336 УК Украины.

Уклонение военнообязанного от военного учета карается штрафом от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 1 года – ст. 337 УК Украины.