Встреча Зеленского и Путина может состояться после подписания мирного соглашения, — Подоляк

По словам Михаила Подоляка, встреча двух президентов произойдет в ближайшие недели.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что вскоре может состояться встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его словам, это произойдет в ближайшие недели. Организация начнется сразу после того, как работа над мирным договором между странами будет завершена. Об этом он сообщил в интервью польскому изданию "WP Wiadomosci".

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Михаил Подоляк добавил, что Украине неважно место, где именно пройдут переговоры — это может быть любая страна, кроме России.

"Как только работа над договором будет завершена, мы приступим к организации встречи. Это произойдет в ближайшие недели. Впрочем, место для нас не имеет значения. Это может быть любое место, кроме России", — сказал Подоляк.

Кроме того, советник главы ОП ответил на вопрос журналистки о том, не будет ли ошибкой встреча Зеленского с Путиным, потому что российский президент сейчас изгой в мире. По его словам, только так можно завершить войну России против Украины.

"Но каковы наши варианты? Не разговаривать с Путиным и дать ему разрушить Киев? Забыть, что в Мариуполе 200 000 люди в блокаде и умирают в подвалах без еды и воды? Как еще нам закончить войну, не поговорив с Россией?", — поинтересовался он.

Однако Подоляк также добавил, что Россию не остановит подписание мирного договора, и в дальнейшем Путин продолжит свою агрессивную политику по отношению к Украине. После войны Киев создаст прочную границу и будет относиться к Москве так холодно, как она того заслуживает, сказал Михаил Подоляк.

"Россия была и будет агрессором. Экспансия — ее единственная государственная идеология, и отказываться от нее Россия явно не собирается. Мы уверены, что Путин продолжит свою великодержавную политику", — заявил советник главы ОП.

Напомним, 16 марта Михаил Подоляк отреагировал на всплывшие в СМИ детали о будущем мирном договоре с Россией, который состоит из 15 пунктов. Среди них есть отказ Украины от вступления в НАТО, а также сокращение собственной армии. По его словам, это черновик с запросом российской стороны, а Украина имеет свои собственные позиции.

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что Украина предложила вариант нейтрального государства, как у Австрии и Швеции. Он добавил, что переговоры с Киевом идут медленно, но Россия искренне стремится к миру.