США первыми в мире запретили испытывать противоспутниковое оружие

В США обеспокоены испытаниями подобного вооружения со стороны РФ и планируют сделать нормой ответственное поведение в космосе.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Соединенные Штаты в одностороннем порядке обязались не проводить испытания противоспутникового оружия, Вашингтон призвал присоединиться к такой инициативе и другие государства. Об этом сообщает Associated Press.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Вице-президент США Камала Харрис заявила во время своего выступления на военной базе Ванденберг (штат Калифорния) о том, что с сегодняшнего дня США обязуются не проводить разрушительных испытаний противоспутниковых ракет. По словам Харрис, подобные испытания представляют собой опасность, поэтому в США и решили от них отказаться.

Официальный Вашингтон первым в мире взял на себя обязательство не испытывать противоспутниковое вооружение, отметили в заявлении представители Белого дома, которые в дальнейшем намерены работать с другими странами и сделать такую инициативу нормой ответственного поведения в космическом пространстве.

В ноябре прошлого года в о РФ заявили об успешных испытаниях оружия, во время которых удалось поразить неработающий российский спутник. Этот аппарат находился на орбите с 1982 года. В результате инцидента, по информации США, у МКС скопился мусор. Представители ЕС осудили подобные испытательные проекты.

Ранее Фокус сообщал, что представители США выразили обеспокоенность масштабными испытаниями противоспутникового оружия со стороны РФ. По информации США, после испытаний российского оружия образовалось свыше 1 500 единиц космического мусора. Это могло представлять угрозу экипажу МКС.