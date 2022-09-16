Все частные охранные компании в РФ должны выделить по 2-3 "добровольца" на войну в Украине, – эксперт

Россия не может восполнять потери: те, кто умел и более или менее хотел, уже воюют.

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"Постсоветская модель мобилизационных мер требует введения военного положения. Представим: он – менеджер среднего звена, у него есть самокат, каждый день он пьет смузи, а тут вдруг военное положение, которое лишает его и смузи, и самоката – это же излом сознания, ведь воевать он ни с кем не собирался. В больших областных центрах эта категория уйдет в саботажники, им проще отсидеть, чем уйти воевать. Те, кто умел и более-менее хотел, и так уж воюют. Остались люди, далекие от военного дела, без должной мотивации, потому что эта захватническая война, не выгодная никому из россиян, никакой угрозы, кроме как российскому телевидению, не существует", – сказал в интервью Фокусу эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

Он допускает, что Госдума может принять закон и ввести военное положение, переквалифицировать "военную операцию" в войну, но это приведет к мощному социальному взрыву.

"Уйти и повоевать за чьи-то хотелки, достичь воображаемых целей, которые понятны суперограниченному кругу лиц, такой формат развития событий не может быть. Думаю, маловероятен. Именно поэтому и формируются эти псевдодобровольческие формирования, выдавливаются из русского общества люди, которые условно хотели бы идти воевать. Госкорпорациям поставлена ​​задача: дать по 10 тысяч добровольцев – "Российские железные дороги" должны собрать, в "Аэрофлоте", думаю, тоже ищут. Все частные охранные компании в России также выделяют по 2-3 человека, отправляют в распоряжение Минобороны. Они понимают, что есть нехватка персонала, нужно компенсировать потери, но все это не лучшее качество человеческих ресурсов, вряд ли с такими можно выиграть войну", – говорит он.

Подробнее читайте в материале Фокуса.