Расширение НАТО: ВВС США проведут масштабные учения в связи со вступлением Финляндии в альянс

В учениях Air Defender 2023 примут участие 100 самолетов США и 2000 военнослужащих, что станет крупнейшим трансатлантическим перемещением воздушных сил, которое когда-либо совершала Национальная гвардия.

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После вступления Финляндии в НАТО США и Германия готовятся к крупнейшему развертыванию американских ВВС в Европе под руководством Пентагона. Как заявил директор ВВС Национальной гвардии США Майкл Ло, альянс готовится к крупнейшему трансатлантическому перемещению воздушных сил и в этой связи к масштабным учениям Air Defender 2023. Об этом 4 апреля сообщил интернет-ресурс Defence One.

Предстоящие учения проверят способность Национальной воздушной гвардии к быстрому развертыванию и быстрому применению воздушных сил в случае, если война в Украине распространится на страны НАТО.

"Это самая крупная трансатлантическая переброска, которую мы проводили", — признался генерал Ло.

В десятидневных учениях Air Defender 2023 примут участие около 100 самолетов, которые будут направлены в Германию. В их числе как современные самолеты, — F-35, модернизированные F-16 и KC-46, так и более ранние модели A-10 и F-15C, которые ВВС США хотят "отправить на пенсию".

Американский одноместный штурмовик А-10

Air Defender станут первыми крупными учениями Финляндии в качестве страны-члена НАТО. Главнокомандующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхартц сказал, что Финляндия направит свои F/A-18 Super Hornets, поскольку финские летчики не планируют летать на F-35 в течение нескольких лет.

Американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F/A-18 Super Hornets

"Я думаю, что они смогут многому научиться у нас. А мы, в свою очередь, сможем многому научиться у них и узнать, как они используют свои F/A-18, что в свою очередь покажет, как они будут использовать свои F-35", — сказал Ло.

Официальные лица заявили, что учения готовились годами и были запланированы еще до вторжения России в Украину. Основная цель Air Defender — показать и доказать, что альянс способен защитить себя, зявил Герхартц. Также было отмечено, что в дополнение к масштабным учениям воздушных сил в Европе, этим летом ВВС США проведут крупные учения над Тихим океаном под названием Mobility Guardian.

Напомним, Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние военно-морские учения в связи с повышенными угрозами со стороны КНДР. 3 апреля агентство Yonhap сообщило, что учения стартовали в международных водах к югу от корейского острова Чеджу с участием американского авианосца USS Nimitz.