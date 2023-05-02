Банкет оккупантов в Токмаке: ВСУ попали "Хаймарсами" в эпицентр гулянки, — Андрющенко

Первомайский банкет гуляли сотрудники ФСБ, МВД и несколько паспортисток-коллаборанток. Оккупационные власти, в свою очередь, сообщают о гибели гражданских.

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В оккупированном городе Токмак Запорожской области во время празднования оккупантами Дня солидарности трудящихся в местном кафе по зданию заведения "прилетело". Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В кафе "Лагуна" в Токмаке первомайский банкет гуляли ФСБшники, МВДшники и несколько паспортисток-коллаборанток. Генерал Черешня со старшим солдатом Луком смотрели на эту мр*зь, а затем передали координаты места гулянья оккупантов друзьям с кнопкой от "Хаймерсов". Отработано было сразу несколько мест базирования оккупантов», — написал Андрющенко.

В российских телеграм-каналах взрывы подтверждают, но о том, куда именно были попадания, умалчивают, но подчеркивают, что пострадали гражданские.

"ВСУ обстреляли Токмак — предварительно, два мирных жителя погибли. Повреждения получили несколько жилых домов, в одном из них начался пожар, сообщили в оперативных службах", — говорится в публикации.

Официальных комментариев от Генштаба по поводу "банкета" оккупантов в Токмаке пока нет.

Напомним, что 30 апреля в оккупированном Бердянске и Мелитополе Запорожской области в местах расположения российских кафиров прогремели громкие взрывы.

Также ранее сообщалось, что российские кафиры в Запорожской области решили не убегать от контрнаступления, а плыть. Поэтому они начали забирать лодки у местных рыбаков.