Утренняя диверсия на Ленинградщине: загорелся ангар с вертолетами на самом большом аэродроме

Как сообщают российские пропагандисты, на пожар работники ангара отреагировали на отлично — вертолеты эвакуировали, а огонь быстро потушили.

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В селе Гостилицы Ленинградской области России, где расположен один из крупнейших аэродромов общей авиации, вспыхнули ангары с вертолетами. Об этом сообщает РИА Новости.

"Два вертолета во время возгорания в ангаре в Ленинградской области успели эвакуировать, сообщает областное правительство. Пожар ликвидирован, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Со ссылкой на экстренные службы, росСМИ сообщили, что в ангарах якобы произошло возгорание покрышек.

Аэродром "Гостилицы": что известно

Аэродром "Гостилицы" является крупнейшим аэродромом в Северо-Западном федеральном округе, расположен в 3 км от поселка Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области, предназначен для базирования и выполнения полетов воздушными судами авиации общего назначения, экспериментальной и спортивной авиации.

"У нас базируется более ста разных воздушных судов — на открытых стоянках и в ангарах", — сообщают на сайте аэродрома.

Между тем, в другом регионе РФ произошла другая диверсия. В Брянской области и 5 дронов атаковали военный аэродром и попали в самолет Ан-124. Пропагандисты заявили о почти успешной работе ПВО и "исчезновении" одного из дронов-нападающих и успокоили россиян, что поврежденный "Руслан" не эксплуатировался.

В Краснодарском крае РФ тоже было неспокойно утром 3 мая – неожиданно вспыхнул резервуар с нефтепродуктами. Российские пропагандисты обвинили в пожаре украинский БПЛА.