"Россияне боятся": в ГУР оценили ситуацию вокруг временно оккупированного Крыма (видео)

Активность украинского движения сопротивления вместе с ударами ВСУ по военным объектам на полуострове производит на российских оккупантов "удручающее впечатление".

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Во временно оккупированном Крыму россияне уже боятся абсолютно всего, среди прочего активности дронов и партизан, а также пусков ракет. Подробности Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщил в интервью телеканалу "Киев".

Он отметил, что украинское движение сопротивления набирает силу и дополнительные возможности. Его активность вместе с ударами по военным объектам на полуострове производит на россиян "удручающее впечатление".

"Мы видим, что россияне боятся", – заявил он.

Генерал-майор объяснил, что база ВМФ РФ в Севастополе тщательно охраняется. Другие объекты также оккупанты пытаются защитить. Они оборудуют позиции, чтобы оградить от любых атак против этой инфраструктуры.

По словам Скибицкого, боевые корабли преимущественно переместили из Севастополя ближе к побережью России, в частности Новороссийску. Таким образом, оккупанты пытаются избежать их уничтожения на территории временно оккупированного Крыма. Освобождение полуострова, по его мнению, будет зависеть от ряда факторов, в частности того, как Украина спланирует свою наступательную операцию.

"Все будет зависеть от того, как будет спланирована наша операция по освобождению Крыма", – заявил Скибицкий.

Представитель ГУР добавил, что моральное состояние российских военнослужащих пока на низком уровне. Он не исключил, что оккупации подразделения РФ могут самостоятельно покинуть территорию полуострова, но в любом случае россияне считают Крым последней крепостью и постараются защищать полуостров до конца.

"Если там будет паника и все начнут убегать, то возможен жест доброй воли", — рассказал Вадим Скибицкий.

Напомним, 3 мая ФСБ обвинила ГУР в подготовке терактов в Крыму. Агентная сеть разведки Минобороны, как утверждают захватчики, готовила диверсии и намеревалась обезвредить коллаборантов управляющего звена.