Ночной обстрел Украины: в ВСУ рассказали, могли ли ВС РФ применить баллистические ракеты (видео)

Украинские военные наблюдали взлет истребителя МиГ-31, носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал". Угроза баллистики была, но нужно время для установления точных данных, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Российские военные могли применить баллистические ракеты во время ночной атаки по Украине. Об этом сообщил 4 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире единого телемарафона.

Защитникам Украины удалось сбить 24 вражеских дрона, в том числе 12 — на юге страны. Воздушное командование "Центр" ночью сбило 6 БПЛА Shahed и один разведывательный беспилотник, уточнил военный.

Силы обороны Украины уничтожили 18 ударных дронов армии РФ

По словам Игната, ночью 4 мая наблюдалась активность вражеской авиации — взлетал истребитель МиГ-31, носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"Была угроза применения баллистического вооружения. Пока мы не можем подтвердить, что именно было применено, нет фактов прилета. Не исключается, что может быть. Информация, которая есть в настоящее время — мы не подтверждаем применение баллистики", — объяснил спикер.

По словам Игната, специалистам нужно 1-2 дня на установления точной информации по поводу атаки баллистическими ракетами.

Атака БПЛА Shahed с севера и юга

По данным командования Воздушных сил ВСУ, оккупанты запускали "шахеды" с северного направления (Брянская область) и с юга – восточного побережья Азовского моря.

"Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 18 ударных БПЛА", — проинформировало командование.

Россияне запускали "шахеды" с северного и южного направлений

Боевая работа велась в северных, центральных и южных областях Украины. Применены зенитные ракетные вооружения, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности командования "Юг" и "Центр", заключили в Воздушных силах.

Напомним, что ночью 4 мая ВС РФ атаковали 3 областных центра Украины иранскими БПЛА и ракетами. Прилеты были в Одессе и Запорожье, а в Киеве ПВО сбила все цели.

Фокус писал о массированном ударе ВС РФ по Украине в ночь на 3 мая. Оккупанты применили ракеты и иранские дроны. Жители Киева слышали несколько взрывов, власти говорили о работе систем ПВО.