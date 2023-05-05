Лавров назвал Зеленского "марионеткой Запада" после атаки БПЛА на Кремль (видео)

По словам главы российского МИД, Москва никогда не отказывалась от урегулирования проблем, которые создает США, "накачивая" оружием Украину. Но этот вопрос нельзя решить "заморозкой" линии соприкосновения на Донбассе.

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Россия не ожидает от Украины новых провокаций по примеру атаки на Кремль, поскольку шире понимает геополитический характер происходящего. Об этом в пятницу, 5 мая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на на пресс-конференции после заседания министров иностранных дел стран ШОС (Шанхайской организации сотрудничества — ред.), сообщает российское агентство ТАСС.

"Что касается теракта над Кремлем и собственно над резиденцией главы государства, наши оценки были изложены. И все мои собеседники, с которыми мы вчера общались, выражали свое осуждение. В частности Пакистан прямо осудил эти террористические акты и высказал надежду на скорейшее установление истины и определение виновных", — отметил Лавров.

По его словам, относительно ситуации в Украине, он не ожидает каких-то инцидентов, каких-то новых провокаций, поскольку Зеленский и его команда делают все и в медийном пространстве и в своих практических шагах, чтобы любая уважающая себя страна не хотела с ними общаться.

"Это действительно так, и мы понимаем что осознание этого зреет. Тем не менее, мы никогда не отказывались от того, чтобы урегулировать возникшие в результате действий США и их сателлитов по накачиванию Украины оружием для противостояния России проблемы. Мы видим растущее понимание того, что эти проблемы нельзя согласовать только уперевшись в линию соприкосновения на Донбассе. Как некоторые хотят "заморозить" эту линию и начать думать, как быть в последующем", — подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров отметил, что все понимают геополитический характер происходящего, и все понимают, что без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада "сохранить свою гегемонию и диктовать всем и вся свою волю" никаких кризисов ни в Украине ни в каких-то других частях мира решить невозможно.

Напомним, 3 мая в сети появился ролик, на котором видно, что над одним из зданий на Красной площади в Москве подымается дым. Российская Федерация назвала виновной в инциденте стороной Украину, которая якобы пыталась атаковать здание Кремля двумя БПЛА.

4 мая, представители Белого дома заявили, что президенту России Владимиру Путину не нужны новые причины, для того, чтобы продолжать убивать невинных украинцев, поскольку в тот же день Россия цинично обстреляла гражданские объекты и мирных жителей Херсона.