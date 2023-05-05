Украинские журналисты попали под обстрел под Бахмутом (видео)

Позиции Сил обороны, на которых присутствовала съемочная группа, были обстреляны оккупантами из минометов. Военнослужащие спокойно отреагировали на прилет и заявили, что для них это уже привычное дело.

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Съемочная группа работала на Бахмутском направлении и попала под обстрел. Видео публикует телеканал Freedom.

Россияне обстреляли украинские позиции из минометов в тот момент, когда журналисты общались с бойцами об обстановке на этом направлении. Журналисты конечно получили свою долю "адреналина", но бойцы отреагировали совершенно спокойно. Потом признались, что для них это уже обычное дело и они привыкли к подобным обстрелам.

Тем временем, в Константиновке Донецкой области участились вражеские обстрелы. Поэтому полиция Донецкой области в очередной раз обратилась к местным жителям с призывом эвакуироваться.

По сообщению полиции Донбасса, за последние сутки от вражеских ударов пострадал 21 населенный пункт. Разрушения получили 66 гражданских объектов.