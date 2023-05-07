Готовят ловушку: ВС РФ хотят захватить Бахмут к 9 мая, — Сырский

Генерал-полковник охарактеризовал ситуацию в городе как напряженную, но контролируемую Силами обороны. По его словам, противник делает все, чтобы захватить Бахмут до 9 мая.

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Российские оккупанты не отказались от планов захватить Бахмут и сейчас готовят новую ловушку для украинских военных. Об этом написал командующий Сухопутный войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в своем телеграм-канале 7 мая.

Генерал-полковник посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, а свои выводы опубликовал в Телеграме.

Сырский рассказал, что обсудил с командирами меры усилению обороны города и принятие необходимых оперативных решений. А саму ситуацию в Бахмуте назвал напряженной, но контролируемой.

По его словам, российские оккупанты в Бахмуте увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения и начали перегруппировку войск.

"Это свидетельствует о том, что враг не собирается менять свои планы и делает все возможное для того, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия", — написал Сырский.

Он добавил, что ВС РФ не отказались от первоначального плана захватить город до 9 мая, когда в РФ будут праздновать так называемый "день победы".

"Наша задача – не допустить этого. Поэтому сегодня важно максимально быстро принимать решения и прогнозировать действия врага", — подчеркнул Сырский.

Напомним, 5 мая в ВСУ прокомментировали заявление Пригожина о выходе из Бахмута 10 мая. По словам Анны Маляр, оккупанты до сих пор пытаются захватить Бахмут до 9 мая, поэтому командование фиксирует только стягивание войск.

Кроме того 4 мая военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, что происходит сейчас в Бахмуте. По словам эксперта, ранее противник пошел "хитрым путем" и решил захватить Бахмут до начала анонсированного контрнаступления ВСУ, но в Кремле такая самодеятельность кому-то не понравилась, так что захват города решили "отсрочить" и посвятить к 9 мая.