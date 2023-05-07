Мин было две: Прилепин рассказал, что происходило в первые минуты после покушения

По словам украинофоба, в момент взрыва он находился за рулем, а на пассажирское сиденье пересел погибший "вагнеровец" Александр Шубин. Прилепин утверждает, что жертв могло быть больше, если бы исполнитель не испугался и привел в действие вторую взрывчатку.

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Российский писатель-пропагандист Захар Прилепин, на которого 6 мая было совершено покушение, пришел в себя и рассказал, что происходило сразу же после взрыва его авто. Об этом сам Прилепин написал в своем телеграм-канале.

"Мне только что дали телефон. В СМИ не такая путаница."Лента. Ру" пишет, что я не отдавал себе отчета в происходящем. Я их там не видел". — пожаловался пропагандист.

Писатель рассказал свою версию событий, которе произошли в субботу, 6 мая.

По словам Прилепина, он сам вел легковой автомобиль, под который заложили взрывчатку. А его водитель и охранник Александр Шубин, который ранее воевал на стороне так называемой "ДНР" против украинских бойцов, ехал на пассажирском сидении. Он погиб потому, что взрывчатку заложили именно под то колесо, возле которого сидел Шубин.

"Я потерял сознание минут на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня (были, — ред.)сломаны обе ноги", — написал пропагандист.

Прилепин дополнил, что на месте инцидента ему ввели обезболивающее, а потом вертолет, который прислал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, доставил его в больницу.

Он отметил, что уже получил информацию о том, что мин, заложенных под автомобилем, было две. Однако киллер привел в действие только одну. Прилепин считает, что именно это и спасло ему жизнь.

Кроме того писатель-пропагандист заявил, что жертв во время взрыва авто могло быть больше: в машине была также его дочь. По словам Прилепина, он высадил девушку за пять минут до того, как прогремел взрыв.

Напомним, 7 мая росСМИ написали о том, что Захар Прилепин вышел из медикаментозной комы. Он пришел в сознание утром 7 мая после того, как медики были вынуждены его перевести в медикаментозный сон. Палату с Прилепиным, по словам журналистов, тщательно охраняют бойцы Росгвардии.

Покушение на пропагандиста состоялось 6 мая в районе Нижнего Новгорода в России подорвали автомобиль российского писателя и пропагандиста Захара Прилепина. Сообщалось, что он получил ранения и находится в больнице. Позже выяснилось, что взрывное устройство было заложено под днище машины во время остановки у кафе.