"На Донбассе происходит геноцид русского народа", — Пригожин о состоянии ВС РФ (видео)

Руководитель ЧВК "Вагнер" возмутился, что у российских военнослужащих на передовой нет сухой одежды и элементарных приборов для определения, кто и на каких позициях размещается.

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Прихожин проехался по позициям ВС РФ, в частности пообщался с мотострелками бригады имени Александра Невского ВС РФ и возмутился отсутствием их обеспечения. Об этом он сказал в очередном видеоролике, который обнародовал журналист Юрий Бутусовов.

"Мы только что видели ребят из Александра Невского — грязные, мокрые. Неужели, когда их туда отправляли, разве нельзя было дать влагозащитные костюмы, кусок клеенки. отогреться. Оружия нет, батареек нет. Приборов никаких нет. Никто не понимает, что происходит, как в 41-м году. Определяем, кто где находится, выстрелом.Выстрел есть, значит еще живы. Просто уничтожение русского народа, ничто другое, как геноцид", — сказал Пригожин.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, что 9 мая Пригожин пожаловался, что подразделения ВС РФ дали драла с передовых позиций на Бахмутском направлении, из-за чего обнажились фланги и это чревато окружением оккупантов. Видео, которые россияне бегут с позиций выложили в сети.

ВСУ выбили россиян с нескольких позиций под Бахмутом. Силы обороны уже успели посеять "мандраж" среди оккупантов, поскольку те понимают, что если ВСУ пойдут в наступление по флангам, то вся Бахмутско-Соледарская группировка рискует оказаться в окружении.