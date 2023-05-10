Оккупанты планируют "эвакуировать" из ЗАЭС около 3000 работников, — Энергоатом

В компании предупреждают, что вывоз работников станции обострит вопрос о наличии достаточного количества персонала для обеспечения безопасности эксплуатации АЭС даже в текущем отключенном состоянии.

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В оккупированном Энергодаре Запорожской области российские оккупанты запланировали вывезти в РФ около 3000 работников ЗАЭС, заключивших соглашения с "Росатомом". Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"В первую очередь, речь идет о вывозе 2700 работников станции, подписавших контракт с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием "Росатомом". В то же время напоминаем, что работникам ЗАЭС выезд из города оккупанты запретили почти с начала оккупации", — говорится в сообщении.

Как отмечают в "Энергоатоме", эвакуация работников станции обострит насущный вопрос наличия достаточного количества персонала для обеспечения безопасности эксплуатации АЭС даже в текущем отключенном состоянии.

В то же время в компании отметили, что принимают все возможные меры по формированию необходимого количества специалистов, способных обеспечить безопасную работу станции в первый период после ее деоккупации Запорожской области.

Напомним, что на фоне объявленной властями РФ "эвакуации" российские захватчики начали активно вывозить из Энергодара документацию и дорогостоящую технику. В городе наблюдается определенный ажиотаж и активизация со стороны армии РФ.

Ранее в оккупированном Токмаке в Запорожской области российские кафиры объявили об эвакуации, а в Веселом закрыли местное отделение полиции и сожгли всю документацию.