Вопрос жизни и смерти: Рогозин пожаловался на "сложную ситуацию" на фронте у ВС РФ

По словам бывшего главы Роскосмоса, Запад почувствовал "вкус русской крови" и стремится разрушить российскую армию и государственный строй РФ, активно используя всех геополитических противников.

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины непременно произойдет и российским войскам будет определенно сложно, поскольку союзники по НАТО серьезно подготовили и личный состав Сил обороны и предоставили украинцам современное вооружение. Поэтому перед ВС РФ стоит вопрос жизни и смерти. Об этом заявил бывший глава "Роскосмоса" и советник по технической части армии России Дмитрий Рогозин 10 мая в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Следуя нынешним кремлевским нарративам Рогозин рассказал, какую поддержку оказывает Альянс украинским бойцам и, поэтому как сложно будет россиянам удерживать свои позиции на передовой. Однако чиновник решил сгустить краски, заявив, что так называемая "СВО" продлилась слишком долго и теперь на Западе "почувствовали вкус русской крови".

"Почему они так активничают сейчас, потому что операция продлилась, с моей точки зрения, намного дольше по времени. И это дало им основания думать, что они могут нас додавить. То есть они сейчас идут до конца. Они считают, что сейчас есть шанс нас разрушить", — сказал Рогозин.

По его словам, западные союзники хотят разрушить российскую армию и государственный строй РФ, а также деморализовать российское общество, активно используя всех геополитических противников.

"Они почувствовали запах русской крови и они будут идти далеко. И все те разговоры, что они остановятся — все это чушь! Это очень опасный зверь, который почувствовал кровь", — добавил Рогозин.

Чиновник задался вопросом, готово ли в ответ российское общество идти до конца, поскольку сейчас, по его мнению, существует большая разница между передовой и тылом, где люди живут по-прежнему пока армия "воюет где-то там". Рогозин подчеркнул, что Запад сильнее и в плане экономики, и в отношении армии и технологий, поэтому вероятность катастрофы очень велика.

"Если мы этого не поймем, если у нас не произойдет консолидации общества и армии, солидарность всей страны, то нас ждет катастрофа", — заявил Рогозин.

Напомним, Дмитрий Рогозин призвал провести вторую волну мобилизации в РФ, чтобы восполнить потери в личном составе ВС РФ. По его словам, эта нехватка остро ощущается на поле боя, даже когда нет активных продвижений на фронте.