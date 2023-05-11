Греция подписала контракт на модернизацию ракет Storm Shadow

В Военно-воздушных силах Греции носителями Storm Shadow являются истребители Mirage 2000 и Rafale.

Related video

Компания MBDA заключила контракт с ВВС Греции по модернизации крылатых ракет Storm Shadow (также известная как SCALP). Об этом сообщает Army Recognition.

Контракт предусматривает закупку технического обслуживания ракеты и продление срока эксплуатации. В MBDA при этом заявили, что для них контракт имеет особое значение, потому что 55 лет назад был подписан первый договор с Грецией.

"С тех пор наша преданность делу никогда не ослабевала, и мы очень гордимся этим дополнительным проявлением доверия со стороны ВВС Греции к MBDA по модернизации этих ракет SCALP из-за окончания их срока службы", — заявил гендиректор MBDA Эрик Беранже.

Важно

Ракета Storm Shadow. Чем поможет 1300 кг боеприпас Украине, и есть ли из чего его запускать

Ныне ракетами SCALP оснащаются греческие истребители Mirage 2000-5 и Rafale. Подлежащие модернизации ракеты являются частью оригинального пакета вооружения для обоих самолетов. Работы будут заключаться в продлении срока годности боеприпасов.

Storm Shadow – это крылатая ракета воздушного базирования большой дальности, предназначенной для нанесения высокоточных ударов по важным целям. Разработана совместно Францией и Великобританией. Особенно эффективна ракета для уничтожения инфраструктурных целей врага, средств связи и укрепленных бункеров.

Напомним, 11 мая министр обороны Великобритании подтвердил поставки Киеву ракет Storm Shadow.

В Кремле на поставку дальнобойных ракет отреагировали отрицательно. оккупанты будут искать, чем можно ответить ВСУ.