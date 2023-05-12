Могут ли сотрудники ТЦК задерживать людей на улице и отвозить в военкоматы: ответ юриста

По словам адвоката Ростислава Кравца, сотрудники военкомата не имеют права задерживать людей на улице и насильно увозить для прохождения военно-медицинской комиссии.

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Что делать, если сотрудники военкомата задерживают мужчину на улице и отвозят его в военкомат на прохождение военно-мединской комиссии. Фокус разбирался, есть ли такое право у сотрудников Территориальных центров комплектования (ТЦК).

Имеют ли право сотрудники военкоматов задерживать людей на улице

Сотрудники ТЦК (военкоматов) не имеют права задерживать людей на улицах, садить в автобусы и удерживать в ТЦК. Об этом 8 мая рассказал адвокат Ростислав Кравец.

"Законом не предоставлено право сотрудникам ТЦК и правоохранителям вас задерживать и насильно доставлять в центр комплектации", — пояснил юрист.

Что делать, если сотрудники военкомата задерживают вас на улице

По словам юриста, если сотрудники ТЦК задерживают мужчину на улице, ему необходимо уточнить причины задержания, обратиться в полицию и попросить предоставить бесплатного адвоката. При этом Кравец не советует спорить с сотрудниками военкомата и тем более оказывать им сопротивление.

"Вас не имеют права задерживать, пихать в какой-то транспорт и везти в центр комплектации для прохождения военно-медицинской комиссии. Это противоправные действия представителей ТЦК. За это рано или поздно они понесут ответственность", — рассказал Ростислав Кравец.

В случае незаконного задержания юрист также советует отказываться от прохождения военно-медицинской комиссии до прибытия бесплатного адвоката.

По словам Кравца, если мужчину незаконно задерживают или удерживают в стенах военкомата, необходимо вызвать полицию. Правоохранители обязаны зафиксировать похищение гражданина.

"Необходимо требовать приезда следственно-оперативной группы для фиксации вашего похищения и незаконно удержания вас в ТЦК или любом другом помещении. Пусть принимают заявление и дальше разбираются, каким образом вы туда попали, на основании чего вас задержали", – резюмировал Кравченко.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец рассказал, что делать, если при наличии отсрочки от мобилизации сотрудники военкомата вручают повестку. Юрист советует не спорить с сотрудниками ТЦК, получить повестку, после чего — обратиться в военкомат.