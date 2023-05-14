"Не штурмовать в лоб": в ВСУ раскрыли планы по окружению Бахмута (видео)

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, самое главное в операции на Бахмутском направлении — это постоянные удары для уничтожения живой силы и техники ВС РФ. За 9 месяцев боев захватчики так и не взяли районный центр.

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Вооруженные силы Украины за 13 мая продвинулись на 300 метров на Бахмутском направлении. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его данным, за 1 день украинские подразделения на некоторых участках прошли в глубину вражеской армии до 300 метров. ВС РФ атакуют на некоторых позициях, но их натиск успешно сдерживается.

"Самое главное в этой оборонной операции — постоянные нанесения ударов по врагу, уничтожение его живой силы и техники. Кроме лишения материального ущерба, ВСУ стремятся сломать их морально-психологическое состояние", — сказал Череватый.

ВСУ имеют определенные успехи на флангах в Бахмуте, заявил Сергей Череватый

Военный уточнил, что ВСУ близки к слому ситуации на Бахмутском направлении, россияне за 9 месяцев боев так и не взяли районный центр.

Командование рассматривает возможность окружения российских оккупантов в Бахмуте. Речь идет не о "штурме в лоб", а именно об окружении скопления захватчиков.

"ВСУ имеют определенные успехи на флангах. Впрочем, все зависит от ситуации в поле боя", — резюмировал Череватый.

Напомним, что американский Институт изучения войны 13 мая заявил об освобождении ВСУ новых территорий на Бахмутском направлении Донецкой области. Украинская армия освободила до 17 кв. км в районе Бахмута.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 12 мая заявил о провале кадровых военных России по защите флангов под Бахмутом и их бегстве. ВСУ, по его словам, могут подойти к Берховскому водохранилищу и оказщаться на расстоянии 500 метров от Бахмута, жаловался главарь наемников.