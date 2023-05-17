Кадровый дефицит: россиянам не хватает медиков на временно захваченных территориях, – ЦНС

Из-за большого числа раненых больницы на оккупированных территориях полностью перегружены. Местный медицинский персонал отказывается работать.

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Оккупационные силы из России сталкиваются с серьезными трудностями при оказании медицинской помощи своим раненым на временно оккупированных территориях в Украине. Главная проблема заключается в нехватке квалифицированных медицинских специалистов. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления 16 мая.

Указывается, что из-за большого числа раненых больницы на оккупированных территориях полностью перегружены, и врачей вынуждают работать сверхурочно.

В целях мотивации медицинского персонала, который отказывается работать, пытаются заинтересовать их премиями в размере от 20 до 100 тысяч рублей (от 9 тыс. до 45 тыс. грн — Ред.).

"Это очередная российская ложь, ведь на это нет денег. Ведь россияне перестали выплачивать зарплаты работникам оккупационных администраций. А еще раньше перестали выплачивать соцльготы", – подчеркнули в ЦНС.

Напомним, что 4 мая в ЦНС заявили, что россияне начали заводить на оккупированные территории все больше людей с медицинским образованием. Причина в колоссальных потерях захватчиков.

Еще 23 апреля в ЦНС заявляли, что большинство больниц в Донецкой области обслуживают исключительно военных Российской Федерации. Местные жители вынуждены сами справляться со своими недугами.