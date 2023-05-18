Мобилизация в Украине: кто из военнообязанных может получить отсрочку

Мобилизация 2023 будет касаться не всех мужчин. Отсрочка от призыва в военное время возможна для лиц, подтверждающих соответствующее обстоятельство в ТЦК и СП, предоставив официальные документы.

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Общая мобилизация в Украине предполагает, что мужчины в возрасте от 18 до 60 могут быть призваны в ряды Вооруженных сил Украины, но некоторые категории военнообязанных все же имеют право на отсрочку. Подробности рассказала юрист Диана Тернова, информирует ZN.

Она объяснила, что во время войны не всех можно призвать. По ее словам, отсрочка от мобилизации – право на отсрочку вызова в военную службу в случае военных действий или угрозы национальной безопасности. Государственные органы принимают соответствующее официальное решение. В таком случае определенные категории граждан не могут быть мобилизованы на военную службу.

Украинцам получение отсрочки от общей мобилизации позволяет реализовать свои конституционные права, как право на образование, обстоятельства, касающиеся состояния здоровья, а также в случае необходимости установить уход за родными и близкими. Лица, имеющие возможность отсрочки, имеют соответствующие основания для этого. В Законе Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" нормы и положения регулируют этот вопрос.

Диана Тернова объяснила, что не попасть под всеобщую мобилизацию вполне законно. Для этого следует подтвердить соответствующее обстоятельство.

Мобилизация 2023 – основания для получения отсрочки:

по состоянию здоровья, в случае временной негодности или инвалидности;

для забронированных граждан на организациях и предприятиях, включенных в перечень критической инфраструктуры и играющих значительную роль в поддержке украинской экономики во время действия военного положения;

для лиц, получающих образование на дневной или дуальной форме обучения мобилизации в Украине в 2023 году;

для лиц, являющихся научными и научно-педагогическими работниками, и работающих по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Как получить отсрочку от мобилизации в Украине

Для получения отсрочки от призыва от общей мобилизации необходимо обратиться в ТЦК и СП по месту жительства и предоставить необходимые документы, подтверждающие соответствующее основание. Она дает законное право избежать мобилизации на период существования обстоятельства на основании которой она была предоставлена.

Напомним, 4 мая стало известно, что мобилизация до 27 лет возможна. В Минобороны сообщили, что намерены снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет.