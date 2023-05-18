В РФ мужчина угрожал разнести ресторан украинской кухни "Байрактаром", — росСМИ

Мужчина позвонил в заведение и поинтересовался, действительно ли там готовят блюда украинской кухни, а когда узнал, что блюда "славянской кухни", пообещал стереть ресторан с лица земли.

Related video

В Москве клиент пообещал разнести "Байрактаром" ресторан украинской кухни Тарас Бульба, работающий с 1999 года. Об этом сообщает SHOT.

"Атаковать "Байрактаром" московский ресторан "Тарас Бульба" пообещал недовольный "клиент". Он позвонил по телефону и спросил: "У вас украинская кухня?". Но в ответ услышал: "славянская". За это он пообещал стереть с лица земли харчевню и предрек скорую атаку дроном", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в заведении с начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины уже привыкли к подобным телефонным звонкам. К ним иногда звонят украиноязычные клиенты и требуют доставку украинских блюд, а когда их просят перейти на русский, то бросают трубку, или же находятся такие, которые требуют закрыть ресторан украинской кухни в РФ.

Напомним, что в Херсонской области в одном из оккупированных населенных пунктов работает врач, которого назначили россияне. Он лечит людей точками на теле и бегает вокруг пациентов с аккордеоном, как шаманы вуду с бубнами.

Ранее в России в частную военную компанию "Вагнер" пытались завербовать 87-летнюю бабушку. В День победы ветеранка войны вместо поздравления с праздником получила "письмо счастья" от Пригожина с предложением вступить в ряды наемников.