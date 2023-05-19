"Враг каждый день отправляет сотни штурмовых групп",— боец ВСУ об "аде" в Бахмуте

Российское командование не считается с потерями личного состава, а все поля и окрестности Бахмута усеяны телами оккупантов.

Related video

ВСУ успешно контратакуют ВС РФ на Бахмутском направлении, в то же время враг имеет продвижение в городе. Из-за интенсивности боевых действий поля вокруг города усеяны телами оккупантов. Об этом в эфире телемарафона рассказал командир самоходной артиллерийской батареи 30-й ОМБр Андрей Свирида с позывным "Уж".

По его словам, ВСУ увеличили плотность обстрелов по позициям врага, но за время боев он успел укрепить оборону, и выбивать его из насиженных позиций с каждым днем становится все сложнее. Также он сообщил, что российские десантники, усилившие "вагнеровцев" в Бахмуте, после обстрелов Сил обороны начинают сразу отходить.

"Отчасти враг занял небольшие дома в Бахмуте, но продвижение очень медленное. При этом он тратит большое количество живой силы. Мы это реально наблюдаем, потому что поля и окрестности усеяны телами оккупантов. Ежедневно отправляют десятки, сотни штурмовых групп", — рассказал Свирид.

Он добавил, что в последнее время враг изменил подход к применению боеприпасов и не засыпает снарядами позиции Сил обороны, как это было раньше.

"У противника меньшее количество боеприпасов, но он подходит более правильно: он начинает не засыпать боеприпасами территорию, а отправляет БПЛА, и уже под корректировку определенное количество боеприпасов начинает уничтожать или разрушать", — рассказал "Уж".

Напомним, что ВСУ прорвали оборону врага на участке в 2 км в Бахмутском направлении. В 3-й ОШБр сообщили, что потери оккупантов составили 50 убитыми и до сотни ранеными. Несколько захватчиков ВСУ прихватили в плен.

В отчете Института изучения войны от 18 мая аналитики сообщили, что Вооруженные силы Украины перехватили тактическую инициативу и добились тактически значительных успехов на Бахмутском направлении.