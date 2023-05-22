Закидывают тухлыми яйцами: в Иркутске артисты театра страдают из-за баннера от мэрии

Работники театра дважды анонимно отправляли письма мэрии с требованием убрать баннер с буквой "Z", но их требования остались без ответа.

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В Иркутске работники местного театра страдают из-за баннера, который приказала прицепить на фасад здания мэрия. Все потому, что противники войны в Украине постоянно забрасывают его и здание тухлыми яйцами и поливают зеленкой. Об этом сообщает "Иркутский блог".

Отмечается, что театральное сообщество дважды анонимно направляло в мэрию письмо с требованием убрать баннер со здания Иркутского драматического театра.

"Вывески и транспаранты перекрывают фасад здания, построенного на пожертвования горожан в конце XIX века. Театр — визитная карточка города, украшение улицы Карла Маркса. Учитывая неоднозначное отношение некоторых представителей общества к военной операции и данному символу, вывеска подвергалась "обстрелу" тухлыми яйцами.. В связи с чем пришлось отмывать не только сам транспарант, но и фасад здания", — говорится в обращении театралов.

Они также робко добавили в письме, что театр находится вне политики, является храмом культуры и не должен быть рекламным щитом, политической трибуной или мишенью для тухлых яиц.

По сообщению "Иркутского блога", мэрия на анонимные письма театралов не отреагировала.

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