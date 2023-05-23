До конца года страны ЕС подготовят 15 000 украинских военных, — Боррель

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что успех на поле боя зависит не только от храбрости солдат, но и от обеспечения боеприпасами и оружием. Поэтому партнерам необходимо поставить больше вооружения, в особенности систем ПВО.

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К концу 2023 года страны ЕС подготовят еще 15 000 украинских военнослужащих, а партнеры Украины поставят больше оружия и зенитных комплексов. Об этом 22 мая заявил глава европейской дипломатии, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции.

По словам дипломата, Европейская учебная миссия (EUMAM Ukraine) уже выполнила свою первоначальную задачу по подготовке 15 000 украинских солдат. Но успех на поле боя, считает Боррель, зависит не только от людей, но и от обеспечения боеприпасами и оружием. Поэтому западные союзники должны обратить внимание на поставках большого количества систем ПВО, которые играют важную роль в обороне Украины.

"Успех и масштабы обороны Украины зависят не только от храбрости их солдат и их народа, но и от темпов поставок боеприпасов и оружия. Я объяснил министрам иностранных дел, как работа наших людей в Европейской службе внешних действий (EEAS), с Европейским оборонным агентством (EDA) и комиссией по поставкам оружия по поставкам оружия, боеприпасов и ракет имеет решающее значение для украинцев, чтобы они могли защитить свою территорию и свой суверенитет", — сказал Боррель.

Вице-президент убежден, что каждый день задержки поставок вооружения измеряется жизнями украинских защитников. И чтобы сократить количество жертв, европейским странам необходимо ускорить поставки и принять участие в совместной закупке боеприпасов для украинских вооруженных сил.

"Каждый день задержки наших поставок измеряется человеческими жизнями. Это не вопрос денег. Это вопрос гибели людей, гибели или ранения солдат", — подчеркнул Боррель.

Напомним 22 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поддержал расширение ЕС и посоветовал Украине воспользоваться уникальным шансом. По его словам Украине необходимо ускорить реформы, чтобы соответствовать стандартам ЕС и подготовить их общество к членству.

Также Боррель сообщил, что украинские летчики уже начали обучение на боевых истребителях F-16. Дипломат выразил надежду, что этот вид авиации будут готовы к отправке в Украину в короткие сроки.