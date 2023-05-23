"Носим мультикам, а не пиксель": в РДК отвергают заявления Минобороны РФ о потерях бойцов и техники

В Минобороны РФ заявили, что военизированная группа, зашедшая на территорию Белгородской области, во время боя потеряла по меньшей мере 8 единиц техники. Сами же российские добровольцы эту информацию полностью отрицают.

Related video

В Минобороны РФ распространили информацию о том, что группа российских добровольцев в Белгородской области осталась без 8 единиц техники. Фотодоказательства РосСМИ обнародовали в сети, а на фоне подбитой техники позировал сам генерал-полковник ВС РФ Александр Лапин.

На фотографиях видны подбитые бронетранспортер, армейские машины пехоты, бронеавтомобили.

"Лапин лично контролировал операцию по ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области. Позже в Минобороны заявили, что ВС РФ уничтожили более 70 украинских террористов. Солдаты захватили несколько американских бронеавтомобилей M1224 MaxxPro", — сообщает издание Mash.

Отмечается, что российские силы якобы ликвидировали:

2 американских бронеавтомобиля HMMWV M1151A1 (оба повреждены и брошены).

1 американский грузовой бронеавтомобиль HMMWV M1152A1 (уничтожен).

1 украинский бронеавтомобиль КРАЗ КОБРА (уничтожен).

1 польский бронеавтомобиль AMZ Dzik-2 (уничтожен).

1 пикап (уничтожен).

Среди потерь РФ, по сообщению Минобороны России, только БТР, похищенный бойцами РДК.

В "Русском добровольческом корпусе" заявления Минобороны РФ называют ложными и, по мнению бойцов, все это больше напоминает постановку.

"Мы не знаем какие колонны техники уничтожил в своих сводках господин Конашенков, но у "Русского добровольческого корпуса" нет потерь. PS. Относительно фото убитых "диверсантов", гуляющих по сети, — наши бойцы носят мультикам, а не пиксель. Это на заметку", — прокомментировали в пресс-службе подразделения.

Мнения об инсценировке с подбитой техникой и телами поддерживают и в разведывательном сообществе InformNapalm.

"Есть предположение, что министерство нападения РФ и ФСБ, чтобы как-то погасить панику, которая вторые сутки распространяется на Белгородщине, разработали информационную операцию, будто они успешно "уничтожили все диверсионные группы". Для этого в одно место компактно завезли несколько захваченных, вероятно, под время боев на востоке Украины единиц подбитой техники и расставили их как фото декорации. Отдельно сняли тела людей, не показывая их лица, в украинском пикселе, но на которых не видно следов крови", — говорится в сообщении.

Расследователи отмечают, что, учитывая, что "Русский добровольческий корпус" сам указывает, что в настоящее время не имеет потерь и подчеркивает, что его бойцы не носят пиксель, то предположения о постановочных фото и видео от МО РФ достаточно вероятны.

"Конечно, в любых наступательных или рейдовых операциях могут быть потери и мы не пытаемся держать "розовые очки", но нестыковка в распространяющих враг фото и видео заставляют скептически относиться к материалам от российской пропаганды относительно "полного уничтожения" повстанцев", — отметили в сообществе.

Напомним, что в "Русском добровольческом корпусе" заявили, что Минобороны РФ искажает информацию о боевых действиях в Белгородской области, в частности опровергают информацию об уничтожении 70 их бойцов.

Также выяснилось, что российский военкор Александр Сладков распространил ложь об убийстве добровольцами местного жителя за то, что он был в терробороне. Выяснилось, что мужчина погиб от обломочного ранения.