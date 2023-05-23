События в Белгородской области поставили РФ перед вопросом о перегруппировке войск, — Маляр

По словам заместителя министра обороны Украины, поскольку ответственность за ситуацию в приграничных районах РФ взяли граждане России, это внутреннее дело РФ.

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После событий, происходящих сейчас в приграничных с Украиной областях России, перед россиянами встал вопрос о перегруппировке ВС РФ, брошенных в Украину. Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в комментарии "Украинской правде".

"Перед россиянами встал вопрос перегруппировки своих сил, потому что им сейчас нужно это для утихомиривания ситуации в Белгородской области. А они фактически все силы бросили на украинские фронты. Для них сейчас будет стоять этот вопрос", — сказала она.

Замминистра добавила, что поскольку ответственность за события в Белгородской области взяли граждане Российской Федерации, это стало внутренним делом РФ.

Напомним, что в легионе "Свобода России" объяснили зачем им Белгородская область. Свой "визит" на Белгородщину они объяснили намерением создать там демилитаризованную зону, чтобы РФ не могла дальше обстреливать Украину.

В России на фоне паники с проникновением на территорию Белгородской области добровольцев "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" из области сразу вывезли склад с боеприпасами.

Соцсети взорвались многочисленными мемами по поводу событий в Белгородской области. Создатели мемов сообщили о наступлении россиян, поиске помещения под аренду в Белгороде и даже объявили набор в Белгородскую патрульную полицию.