"Могли дойти и до Белгорода": бойцы "Свободы России" удивлены реакцией силовых структур РФ (видео)

По сообщению бойцов легиона, реакция на заезд на территорию Белгородской области в РФ была панической. Добровольцы также сделали объявление: "Москва, жди нас".

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Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" провели совместную пресс-конференцию после успешной операции на территории РФ. По словам бойцов, все запланированные цели они добились, а реакция силовых структур РФ их сильно удивила. Об этом сказал 24 каналу командир легиона "Свобода России" Цезарь.

"Реакция была панической, абсолютно неадекватной. Прошло несколько часов, пока появилось хоть какое-то организованное сопротивление. Если бы мы ставили более глубокую цель операции, мы могли бы дойти и до Белгорода, но у нас не было такой цели", — сказал он.

Как сообщили в пресс-службе легиона "Свобода России" операция в Грайворонском районе прошла успешно и ее цели были достигнуты. Противник разгромлен, часть позорно сбежала, бойцы затрофеили множество техники и взяли пленных.

"Мы не изменим идее Свободной России, надежды россиян, вернем в Россию правду и справедливость. Мы придем снова. Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Ростов, Москва — ждите нас", — говорится в сообщении.

Бойцы подчеркнули, что в Белгородской области стали свидетелями беспринципности и жестокости путинских войск, поскольку ствольная артиллерия ВС РФ работала в мирных городах, что еще раз доказывает, что путинские войска оказались не готовы к организованному сопротивлению россиян и готовы стереть с земли свои же города.

Общие потери в результате операции в легионе "Свобода России" составили 2 человека погибшими и 10 ранеными.

Напомним, что по итогам спецоперации в "Русском добровольческом корпусе" нет 200-ти, но имеют двоих легких раненых. Вся их техника осталась с ними, но они захватили БТР, стрелковое оружие и другую технику на КПП "Грайворон".

Ранее в РДК опровергли заявления Министерства обороны РФ о потерях 70 бойцов и с десяток разной техники.