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Военный Фокус

Мужчин, которые незаконно выехали из Украины, будут наказывать, — МВД

Мужчин, которые незаконно выехали из Украины, будут наказывать
Фото: УНИАН | Мужчин, которые незаконно выехали из Украины, будут наказывать

На сегодняшний день, по словам министра Игоря Клименко, не предусмотрено никаких наказаний для тех, кто незаконно пересек границу, но разрабатывается закон, который будет это урегулировать.

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Парламент и Правительство Украины совместно готовят законопроект о наказании мужчин, которые незаконно покинули территорию Украины с 24 февраля 2022 года. Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр внутренних дел Игорь Клименко сегодня, 25 мая.

Как отметил министр, на сегодняшний день никак не предусмотрено мер наказания для тех, кто незаконно пересек границу и потом вернулся в Украину.

"На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу", — сказал он.

Министр считает, что это будет детально проработанный со всех сторон закон, учитывающий международный опыт.

"Как обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения относительно дальнейшего передвижения этих граждан как минимум за границу", — добавил министр.

8 марта в пресс-центре СБУ сообщили, что ведомство заблокировало 26 Телеграм-каналов, которые помогали мужчинам призывного возраста покинуть Украину. Несмотря на решительные действия силовых органов, согласно информации временной следственной комиссии Верховной Рады, более 9 тысяч мужчин не вернулись в Украину после того, как выехали в ЕС с помощью системы "Шлях".

16 марта 2023 года, украинец, пытавшийся нелегально пересечь границу с Румынией, утонул в реке Тиса. Также 13 декабря 2022 года были задержаны мужчины, которые пытались переплыть Тису с помощью надувных детских кругов.