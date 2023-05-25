Реликвия времен Холодной войны: в США выставили на продажу ракетную шахту (фото)

Шахта Rolling Hills глубиной 55,5 метра продают владельцы ранчо в Канзасе. За весь объект площадью 3,6 га они запросили 1,3 млн долларов.

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В американском округе Линкольн, расположенном в штате Канзас, выставили на продажу ракетную шахту Rolling Hills времен Холодной войны. Как сообщили 24 мая обозреватели War Is Boring, пусковую шахту продает ранчо BTB Ranch за 1,3 млн долларов.

"Ищете подземное убежище почти на 200 футов под землей? Возможно, вас заинтересует реликвия холодной войны 1960-х годов, выставленная на продажу в центральном Канзасе", — пишут авторы публикации.

Шахта расположена на 9 акрах земли (3,6 га) и обнесена забором из колючей проволоки в 2,5 метра. На входе на территорию объекта установлены электрические ворота. Визуально шахту можно заметить по двум металлическим сооружениям и стальной входной двери диаметром в 15 метров. При этом глубина шахты достигает 55,5 метра.

"Это пространство может быть преобразовано в 18-этажное подземное жилое помещение или помещения. Каждый из уровней бывшего центра управления площадью 1 250 квадратных футов (381 кв.м) представляет собой свежевыкрашенное необработанное пространство, которое может быть застроено или остаться в стиле loft", — говорится в объявлении.

История создания

Обозреватели пишут, что правительство США в В 1950-х и начале 1960-х годов построило 12 объектов для межконтинентальных баллистических миль рядом с территорией, где тогда находилась база ВВС Шиллинг на юго-западе Салины.

Строительство этой шахты началось в 1959 году и завершилось в 1960 году. В 1962 году она была передана правительству США, которое заказало строительство, а спустя три года в 1965 объект был выведен из эксплуатации.

"Канзас был выбран в качестве места строительства, поскольку он находился вне зоны досягаемости советских ракет, запускаемых с подводных лодок, расположенных у побережья США", — отмечено в материале.

Также сообщается, что практика продажи ракетных шахт — вполне обыденная. Другие подобные ракетные шахты были проданы частным владельцам, школьным округам и университетам, пояснили обозреватели.

Ранее сообщалось, министры обороны России и Беларуси подписали документ о размещении на территории республики беларусь тактического ядерного оружия. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что оружие не передается белорусской стороне, а решение за его применением остается за Москвой.