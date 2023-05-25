Контрнаступление Украины готовилось около пяти месяцев, – Нуланд

США помогают Украине выстроить безопасность и военную мощь таким образом, чтобы они были достаточным сдерживающим фактором для России, чтобы РФ в будущем не смогла больше начать новую войну.

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Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам, прокомментировала наступление Украины на фронте и заявила, что контрнаступление ВСУ готовилось около пяти месяцев. Подробности она сообщила во время 15-го ежегодного Киевского Форума безопасности.

Американка не скрывает, что верит в победу Украины, которая будет успешным государством. По ее словам, в США также работают над тем, чтобы наступление произошло и было эффективным. Соответствующая подготовка, как отметила Нуланд, длилась 4-5 месяцев.

"Это то, над чем мы сейчас работаем в Вашингтоне", – рассказала она.

Заместитель Госсекретаря добавила, что США сейчас помогают Украине выстроить военную мощь и безопасность в оборонной отрасли таким образом, чтобы Россия получила достаточный сдерживающий фактор для того, чтобы не нападать на соседнее государство. По ее мнению, это позволит в будущем обеспечить стабильную безопасность Украины. По ее словам, у нашего государства есть все, чтобы двигаться к членству в ЕС, а также играть значение в европейском сообществе.

Украина, как отметила Нуланд, может создавать рабочие места в IT-сфере и в сфере производства, а также обеспечить переселенцев работой. Особое внимание следует уделить украинским защитникам, которые после завершения войны вернутся с фронта в гражданскую жизнь.

"Говоря об украинской экономике, речь идет не только о выживании, но и о процветании", – отметила Нуланд.

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Напомним, 25 мая Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины, заявил, что контрнаступление украинской армии уже началось, а ВСУ уже реализуют свои замыслы по отдельным операциям. По его словам, наступление длится уже несколько дней. Боевые действия растянулись на 1,5 тысячи километров вдоль границы с РФ.

Также 23 мая Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины, прокомментировал подготовку Украины к наступлению. Он спрогнозировал скорейшее контрнаступление ВСУ. Он отметил, что Вооруженные Силы Украины уже получили необходимое количество оружия для начала контрнаступления, которое планируется сделать в ближайшем будущем.