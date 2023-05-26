"Теперь не будут следить за ВСУ": специалисты СБУ "выключили" 3 комплекса наблюдения ВС РФ (видео)

Российские оккупанты использовали комплексы наблюдения для круглосуточного отслеживания перемещения Сил обороны Украины на разных участках фронта.

Related video

Российские оккупанты "потеряли глаза" на нескольких участках фронта. Благодаря успешной работе киберспециалистов Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации СБУ, российские оккупанты потеряли три комплекса наблюдения.

"Спецы Департамента кибербезопасности СБУ с помощью дронов-камикадзе выключили два комплекса "Гренадер" и один "Муром". Оккупанты использовали их, чтобы круглосуточно следить за территорией и перемещением наших военных. Но теперь не будут", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, как дроны метко атакуют вражеские установки.

Напомним, что украинские спецназовцы и ликвидировали грузовики с пехотой и боеприпасами и вывели из строя вражеский беспилотник. Серию ударов по оккупантам с помощью дронов-камикадзе провели специалисты Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины.

18 мая в СБУ сообщили выполнение дневной нормы по уничтожению вражеской техники. Спецназовцы Службы безопасности Украины за один день "демилитаризовали" 11 единиц военной техники российских оккупантов.