По данным Кремля, Путин предложил предпринимателям вернуться к практике "пятилеток" и попросил бизнес-объединения направить свои предложения на этот счет.

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Владимир Путин призвал предпринимателей вернуться к практике "пятилеток" и выразил желание получить конкретные предложения от бизнес-объединений по этому вопросу. Президент РФ отметил, что ему важна "предметная работа" со стороны бизнес-сообщества, а не просто призывы и заявления. Об сообщает пресс-служба Кремля.

"Предлагаю сегодня обсудить еще одну инициативу — объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда и наполнить его не какими-то официальными или квазиофициальными протокольными мероприятиями, а именно конкретной, предметной работой", — заявил Путин на встрече с членами "Деловой России".

Он подчеркнул необходимость активного участия бизнеса в улучшении делового и инвестиционного климата. Он выразил мнение, что важно иметь обратную связь с деловым сообществом и принимать во внимание реальные проблемы, чтобы последовательно их решать.

Помимо этого, глава государства указал на несколько ключевых направлений работы в рамках "пятилетия". Одним из них является повышение эффективности и модернизация отраслей экономики. Президент Российской Федерации отметил необходимость внедрения инноваций, современных технологий и улучшения бизнес-процессов с целью повышения конкурентоспособности страны на мировой арене.

Конкретных предложений Путин ждет от "Деловой России", Российского союза промышленников и предпринимателей, "Опоры России" и других подобных организаций.

Напомним, что у Путина спрогнозировали, сколько продлится война в Украине. Бывший президента РФ и главный соратник нынешнего главы Кремля Дмитрий Медведев заявил, что боевые действия могут продолжаться десятилетиями и чередоваться с перемириями, если нынешнее киевское руководство сохранится.

Также сообщалось, что после победы в войне Украина станет членом ЕС. Канцлер Германии убежден, что Россия не должна и не выиграет эту войну.