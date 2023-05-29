"Беспилотник ВСУ" напал на КамАЗ: росСМИ сообщают об атаке украинских дронов в Брянщине

По информации пропагандистов, Силы обороны Украины якобы полтора часа обстреливали территорию Брянской области, а в налете на регион РФ участвовало несколько беспилотников.

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В Брянской области в России ночь на 29 мая оказалась беспокойной. Российские СМИ сообщают об атаке "украинских дронов".

"ВСУ полтора часа обстреливали Брянскую область минувшей ночью. Атаки получило село Чуровичи Климовского района (11 км от украинской границы). Первый раз беспилотник сбросил неустановленную взрывчатку в двенадцать часов ночи. Повреждение получил только припаркованный местный КамАЗ. Ближе к часу часа еще один неустановленный боеприпас", — говорится в сообщении российского издания "Shot".

Отмечается, что в результате атаки дронов никто из мирных жителей не пострадал.

Напомним, что 27 мая росСМИ сообщали, что на территорию Брянской области проникла украинская ДРГ. В регионе объявили сигнал "Эдельвейс", на улицах якобы продолжалась стрельба, а мирные жители скрылись по подвалам.

Также по данным российских средств массовой информации 3 дрона совершили налет на село Стратива Стародубского района на Брянщине, расположенное в 4 километрах от украинской границы. Два БПЛА поочередно сбросили боеприпасы на поле. Бдительные брянские пограничники заметили в небе еще один беспилотник и сбили его со стрелкового оружия. На месте падения летательного аппарата был обнаружен заряд от РПГ.