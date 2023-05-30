Следующий пункт — Беларусь: Зеленский назвал цель жизни диктатора Путина

Россияне, по словам президента, ведут боевые действия, убивают мирных жителей и угрожают миру ядерной катастрофой, поскольку не могут дипломатическим путем восстановить СССР.

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Россия во главе с Владимиром Путиным в ближайшее время может полностью Беларуси. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в интервью южнокорейскому изданию Chosun.

По его словам, конечная цель Путина — это восстановить СССР. Он отметил, что поскольку добиться дипломатически этого невозможно, то РФ испробовала все виды угроз и шантажа, в том числе через энергетику.

"Не удалось. Затем он решил стать откровенным агрессором. Они убивают и пытают бесчисленное количество мирных жителей и даже угрожают ядерной катастрофой, оккупируя атомные электростанции", — сказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский выразил свою озабоченность и предположил, что диктатор имеет намерение вести военные действия и нанести еще больший вред украинскому народу.

"Следующая цель Путина — Беларусь. Он поглощает белорусскую металлургию. Сегодняшний Путин явно другой человек, чем мы видели раньше. Трудно говорить с Путиным до того, как он выведет все свои войска с территории Украины", — подытожил он.

Напомним, 28 мая сообщалось, что Александр Лукашенко призвал другие страны вступать в "Союзное государство". По его словам, это позволило бы всем желающем завладеть ядерным оружием. У "любителей" Кремля появился уникальный шанс для объединения, как отметил далее политик.

Недавно представители Федеральной разведывательной службы Германии заявили, что не видят спустя 15 месяцев войны РФ против Украины никаких признаков того, что режим Путина дал сбой.