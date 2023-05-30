Ротация в Бахмуте на оккупантов действует удручающе, — Череватый

По словам Сергея Череватого, за последние 24 часа в Бахмуте не было никаких боевых действий. Вражеские войска проводят ротационные процессы — заменяют "вагнеровцев" на подразделение армии РФ.

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Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что на бахмутском направлении значительно уменьшилась боевая активность. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Череватый отметил, что в последние дни было зафиксировано существенное уменьшение инцидентов боевых столкновений — обычно происходило два-три таких инцидента. За последние 24 часа не было никаких боевых действий. Вражеские силы продолжают проводить ротационные мероприятия, перемещая ЧВК "Вагнера" и заменяя ее подразделениями воздушно-десантных войск и мотострелковыми подразделениями.

"Этот отвод удручающе действует на тех, кто заходит на их место. Потому что они сами тоже уже много участвовали в боях. Это второй-третий состав этих бригад, которые заходят", — подчеркнул Череватый.

За сутки ВСУ на этом направлении ликвидировали 80 оккупантов и еще 119 ранили.

Напомним, 29 мая военные и аналитики рассказали, что происходит в Бахмуте сейчас. Они отмечают, что, хотя Бахмут и был опустошен тяжелыми боями, но пока ни одна из сторон конфликта не получила от битвы за город выгоды. В Центре стратегических и международных исследований (США) отмечают, что РФ в скором времени может утратить контроль над городом.

Кроме того в этот же день заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о том, что в районе Бахмута противник пытается усилиться, а продвижение на флангах приостановилось. Кроме того снизилась интенсивность вражеских наступлений из-за замены "вагнеровцев" регулярной армией РФ, в то же время интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов не уменьшилась.