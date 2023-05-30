Непокоренная цель для агрессора: в ГУР рассказали, когда ослабеют атаки РФ на Киев (видео)

Представитель военной разведки Андрей Юсов назвал массовые ракетные удары ракетами и БПЛА по Киеву показательными выступлениями россиян.

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Частота ракетных атак ВС РФ на украинскую столицу скоро значительно снизится. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в интервью ютуб-каналу Оnline-ua.

По его словам, россияне обстреливают столицу для демонстративной пропаганды, но так часто и сильно атаковать Киев долго не смогут.

"Попытка активная, массовая, беспрецедентная, но в значительной степени, это показательные выступления. Так часто и с такой же интенсивностью и количеством повторять подобные представления россияне не смогут", — сказал Юсов.

Представитель украинской разведки также предположил, что очередную волну ракетного террора агрессор использует для демонстративной пропаганды о якобы повреждении образцов западных вооружений.

"Враг хотел бы показать, что их оружие "аналоговнет" может что-то сделать с украинским войском и западным оружием. Но получается, что нет", — ответил Юсов, отмечая мотивы, которые могли двигать военно-политическое руководство РФ.

Он также отметил, что Киев продолжает составлять интерес для ВС РФ.

"Киев, который сопротивляется, который отогнал от себя новейшую орду, остается непокоренной целью для агрессора", — подытожил он.

Напомним, 30 мая в РФ призвали к более жестким ударам по украинским городам. Пропагандист Владимир Соловьев призвал уничтожить Киев, Одессу, Харьков, Днепр, Львов, Ивано-Франковск.

СМИ также писали, что у Зеленского назвали 29 мая одним из самых тяжелых дней войны. По словам замглавы ОП Игоря Жовквы, сейчас Киев получает намного больше западной военной помощи, но нужны истребители как составляющая противовоздушной обороны. В районах, где недостаточно ПРО и ПВО, применяется авиация.